«El buen hijo vuelve a casa» Sergio Ramos regresa a España

Sevilla, España.- El club español andaluz, Sevilla FC concretó una operación relámpago para firmar el regreso del central, Sergio Ramos, 18 años después de su partida al otro club español, Real Madrid donde jugó desde el 2005 hasta el 2021.

La mañana del domingo 3 de septiembre en una llamada del club andaluz al internacional Sergio Ramos, cuestionó las negociaciones que mantenía con el fútbol árabe y el fútbol turco. Por lo que sin duda alguna prefirió quedarse en su país y regresar a su culb originario.

Ramos, ya con 37 años de edad, su mayor deseo era jugar la UEFA Champions League con su equipo donde debutó en la elite del fútbol. Esta negociación se pudo concretar porque Ramos es un jugador que está de paro, siendo un agente libre luego de su salida del PSG.

A los largo de este verano, Ramos había mostrado su deseo por volver al Sevilla, pero no ha recibido ninguna oferta del club andaluz, hasta que el domingó 3 de septiembre todo llegó a buen puerto.

El director deportivo del Sevilla, Víctor Orta expresó, «Nosotros, en el modelo de plantilla que estamos llevando actualmente, no existe la posibilidad de fichar a Sergio Ramos porque tenemos seis centrales, estamos teniendo problemas para inscribir y en el modelo de regeneración, de apostar por este tipo de fichaje… No existe posibilidad de que juegue esta temporada aquí».

