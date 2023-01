el-nuevo-reto-de-christian-fuchs-en-charlotte-fc

Charlotte, NC.- Christian Fuchs, capitán de Charlotte FC, anunció esta semana su retiro como jugador de fútbol profesional. Sin embargo, su vínculo con el club se mantiene después de haber sido contratado como entrenador asistente.

El experimentado defensor formará parte para la próxima temporada del cuerpo técnico anunciado por el club, encabezado por el entrenador en jefe Christian Lattanzio.

Ver más: Christian Fuchs se retira

Lattanzio asumió el cargo de manera interina en mitad de la temporada pasada. El club ratificó que confía en su liderazgo y lo mantiene al frente del staff.

Christian Fuchs, excapitán del equipo nacional de Austria y campeón de la Premier League con el Leicester City, asume un nuevo reto en esta etapa de su carrera por primera vez en un cuerpo técnico.

Welcome to the club 🚨

Our 2023 coaching staff!

— Charlotte FC (@CharlotteFC) January 6, 2023