Damar Hamlin habla con su equipo por FaceTime

Buffalo, NY.- Al profundo de los Buffalo Bills, Damar Hamlin le quitaron el tubo de respiración durante la noche de este viernes, lo que provocó una gran celebración entre sus compañeros de equipo por la recuperación de Hamlin.

Los jugadores de Buffalo Bills aplaudieron y gritaron cuando Hamlin en una llamada de FaceTime apareció en su cama del hospital durante la reunión del equipo de los Bills, así lo expresó Sean McDermott, el entrenador del equipo.

Por su parte, el gerente general de los Bills, Brandon Beane reveló, «Se me erizó el vello de la nuca». Hay que recordar que Beane regresó a los Bills este jueves luego de permanecer en Cincinnati para estar con Hamil.

El médico de Hamlin informó que el profundo de los Bills está progresando notablemente, luego de que estabilizaran sus latidos del corazón en el campo de juego. Es decir, la asistencia médica inmediata fue muy asertiva el lunes por la noche.

"I don't know if I'll ever be more proud of a team than this year."

— Buffalo Bills (@BuffaloBills) January 6, 2023