Charlotte FC frente a duro rival en la US Open Cup

Nueva York, NY.- Charlotte FC vuelve a la US Open Cup para enfrentar a un duro rival: New York Red Bulls, el primer equipo de la Major League Soccer con el que chocará en este torneo.

El juego se disputará el miércoles 25 de mayo a las 8 pm en el MSU Soccer Park en instancias de octavos de final.

Los dirigidos por Miguel Ángel Ramírez vienen de vencer a Richmond Kickers 5-1 y a Greenville Triumph SC 2-1.

Ver más: Charlotte FC goleó en la US Open Cup

Este torneo reúne a al menos 80 equipos profesionales, semiprofesionales y aficionados que compiten por el mismo trofeo. Los clubes de MLS comienzan sus cruces contra conjuntos de división inferior.

Great win to continue our improvement process, we owed the victory to our fans. You helped us get back on track. Thank you supporters for all you do, you give us lots of energy! Now, a week with two important challenges, let's go for the @opencup!#FortheCrown #PorLaCorona pic.twitter.com/cqzy3Wa17Q

— Miguel Ángel Ramírez (@MARamirezMedina) May 23, 2022