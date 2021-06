Raleigh, NC.- Carolina Hurricanes tiene un motivo para celebrar. Rod Brind’Amour ganó el premio Jack Adams 2020-21 como entrenador del año de la National Hockey League.

Brind’Amour, 50 años, es el primer entrenador de los Whalers/Hurricanes que recibe este honor.

Carolina Hurricanes ganó la División Central en esta temporada. El enrenador llevó al equipo a conseguir el tercer mejor récord de la NHL (36-12-8) y a conseguir el mayor porcentaje de puntos en una sola temporada en su historia (.714).

Brind’Amour es el tercer finalista del Premio Jack Adams en la historia de los Canes. Antes lo hicieron el subcampeón de 1986-87, Jack Evans; y el subcampeón de 2005-06, Peter Laviolette.

When we say we're a family, we REALLY mean it. pic.twitter.com/YSx73maxd9

— Carolina Hurricanes (@Canes) June 18, 2021