Netanyahu felicita a Trump por el acuerdo de paz y pide el Nobel para él

Jerusalén.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, felicitó efusivamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su papel en la firma del acuerdo para la liberación de rehenes con Hamás.

En un mensaje publicado en la red social X, Netanyahu pidió públicamente que Trump reciba el Premio Nobel de la Paz. «Denle al presidente Donald Trump el Premio Nobel de la Paz, ¡se lo merece!», escribió el primer ministro israelí en su cuenta oficial.

Give @realDonaldTrump the Nobel Peace Prize – he deserves it! 🏅 pic.twitter.com/Hbuc7kmPt1 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025

Agradeció el esfuerzo de Trump

Es de mencionar, que el mensaje de Netanyahu se produjo después de una conversación «muy emotiva y cálida» con Trump, en la que ambos se felicitaron por el «logro histórico» del acuerdo.

Prime Minister Benjamin Netanyahu just spoke with U.S. President Donald Trump. The two had a very emotional and warm conversation, congratulating each other on the historic achievement of signing the agreement for the release of all the hostages. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025

En este sentido, el primer ministro israelí agradeció a Trump por sus «esfuerzos» y por su «liderazgo global», mientras que el presidente estadounidense felicitó a Netanyahu por su «liderazgo decidido» y las acciones que emprendió.

The Prime Minister thanked President Trump for all his efforts and for his global leadership, and President Trump congratulated the Prime Minister for his determined leadership and the actions he led. The two agreed to continue their close cooperation. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025

Por último, los dos líderes acordaron continuar con su estrecha cooperación en el futuro. Este acuerdo, anunciado previamente por Trump, representa un paso significativo para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza.

