jueves, octubre 9, 2025
INTERNACIONALES
Netanyahu felicita a Trump por el acuerdo de paz y pide el Nobel para él
Foto: Cortesía X @IsraeliPM
Maria Gabriela Perez

Jerusalén.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, felicitó efusivamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su papel en la firma del acuerdo para la liberación de rehenes con Hamás.

En un mensaje publicado en la red social X, Netanyahu pidió públicamente que Trump reciba el Premio Nobel de la Paz. «Denle al presidente Donald Trump el Premio Nobel de la Paz, ¡se lo merece!», escribió el primer ministro israelí en su cuenta oficial.

Agradeció el esfuerzo de Trump

Es de mencionar, que el mensaje de Netanyahu se produjo después de una conversación «muy emotiva y cálida» con Trump, en la que ambos se felicitaron por el «logro histórico» del acuerdo.

En este sentido, el primer ministro israelí agradeció a Trump por sus «esfuerzos» y por su «liderazgo global», mientras que el presidente estadounidense felicitó a Netanyahu por su «liderazgo decidido» y las acciones que emprendió.

Por último, los dos líderes acordaron continuar con su estrecha cooperación en el futuro. Este acuerdo, anunciado previamente por Trump, representa un paso significativo para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza.

