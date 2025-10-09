jueves, octubre 9, 2025
Modified date:

Trump anuncia acuerdo de paz entre Israel y Hamás

EE.UU., Israel y Qatar crean canal de coordinación directa
Foto: Cortesía X @WhiteHouse
Maria Gabriela Perez

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció  con orgullo que Israel y Hamás han firmado la primera fase de su plan de paz, un acuerdo que contempla la liberación de todos los rehenes y el repliegue de las tropas israelíes en la Franja de Gaza.

A través de un mensaje en su red social Truth Social, el mandatario expresó su satisfacción con el progreso, calificando la jornada como «un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América».

De la misma manera, Trump detalló que el pacto permitirá la liberación de «TODOS los rehenes muy pronto», y que «Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primeros pasos hacia una paz sólida, duradera y eterna».

Al mismo tiempo, el presidente aseguró que «todas las partes serán tratadas de manera justa».

Trump agradeció a Catar, Egipto y Turquía

Por último, el líder estadounidense agradeció a los mediadores de Catar, Egipto y Turquía por su colaboración en lo que describió como un «evento histórico y sin precedentes», y concluyó su mensaje con la frase: «¡BENDITOS SEAN LOS PACIFICADORES!».

Por otro lado, entre los líderes que se pronunciaron estuvo el presidente francés, Emmanuel Macron, quien a través de su cuenta de X, elogió el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás.

Macron expresó «grandes esperanzas» para los rehenes y sus familias, así como para los palestinos en la Franja de Gaza y la región en general.

En su mensaje, el mandatario francés aplaudió el acuerdo que «conduce a la liberación de los rehenes y a un alto el fuego en la Franja de Gaza». Asimismo, reconoció los esfuerzos del presidente Donald Trump y de los mediadores de Catar, Egipto y Turquía, que «permitieron la conclusión de este acuerdo».

Macron instó a las partes a respetar las disposiciones del pacto «al pie de la letra» y afirmó que este acuerdo debe «marcar el final de la guerra y allanar el camino para una solución política basada en la solución de dos Estados».

