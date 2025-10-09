El programa de voluntariado de la FIFA alcanza dos millones de miembros

Zúrich.- El programa de voluntariado de la FIFA anunció el logró récord histórico al duplicar sus miembros, alcanzando los dos millones de personas, después de recibir más de un millón de solicitudes para la Copa Mundial de la FIFA 26™.

En un comunicado, indicó que este hito sin precedentes en el ámbito deportivo demuestra el inmenso interés global por el fútbol.

Al respecto, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó la increíble diversidad de la comunidad de voluntarios, que incluye a personas de 226 países y territorios.

«En la FIFA, siempre decimos que el fútbol une el mundo, y cuando me encuentro con ustedes, soy consciente de la increíble variedad de nacionalidades, edades, géneros, procedencias y profesiones», afirmó Infantino.

Ver más: Trump amenaza con retirar sedes del Mundial 2026 a ciudades demócratas

Están entre edades de 18 a 92 años

En el comunicado, indicó que los voluntarios de la FIFA tienen entre 18 y 92 años, y han ofrecido más de dos millones de horas de trabajo en 25 competiciones y eventos, como el Mundial de Catar 2022 y el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023.

De la misma manera, señalaron que América del Norte lidera la lista de miembros con más del 40%, seguida de cerca por África con un 38%. Por nacionalidades, Estados Unidos encabeza la clasificación con más de 400.000 miembros, seguido por México (210,000) y Marruecos (más de 200,000).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gianni Infantino – FIFA President (@gianni_infantino)



Además, destacaron que el 60% de los voluntarios tiene entre 18 y 29 años, pero más del 5% está en el rango de edad de 51 a 92 años, lo que demuestra que cualquier persona mayor de 18 puede contribuir al éxito de los eventos de la FIFA.

Por último, destacaron que el plazo para inscribirse como voluntario para la Copa Mundial de la FIFA 26™ está abierto hasta el 10 de octubre de 2025. Los interesados pueden hacerlo a través del sitio web oficial de la FIFA.

Video: MEDIC orienta a la comunidad sobre la atencion rapida y segura ante mordeduras.