Trump amenaza con retirar sedes del Mundial 2026 a ciudades demócratas

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con retirar la sede de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a ciudades gobernadas por demócratas, como Seattle y San Francisco.

Estas declaraciones las ofreció en una rueda de prensa en el Despacho Oval en la Casa Blanca, en el que detalló que si su administración las considera inseguras para el evento, los retirará del evento deportivo.

«Si creemos que alguna ciudad puede ser siquiera un poco peligrosa para el Mundial, no lo permitiremos. Moveremos un poco las cosas. Pero espero que no sea necesario», afirmó Trump.

Criticó a los gobernadores demócratas

Por otro lado, el primer mandatario estadounidense puso un énfasis particular en Seattle y San Francisco, describiendo a sus gobiernos como «lunáticos de la izquierda radical que no saben lo que se hacen».

Además, el presidente mencionó la posibilidad de adoptar medidas similares para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Es de mencionar, que medios de comunicación detallaron que actualmente, el Lumen Field de Seattle tiene previsto acoger seis partidos del mundial, mientras que el Levi’s Stadium en el área de San Francisco albergará otros seis.

Estados Unidos es coorganizador del torneo junto con México y Canadá, y cuenta con 11 sedes en total, la mayoría en ciudades con administraciones demócratas, incluyendo Los Ángeles, New York, Atlanta y Boston.

