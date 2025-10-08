Trump aprueba un proyecto vial en Alaska para asegurar minerales estratégicos

Washington.- El presidente de los Estados Unidos Donald Trump aprobó el proyecto de la carretera Ambler, una vía industrial de 211 millas en Alaska que conectará la autopista Dalton con los vastos yacimientos de minerales críticos en el noroeste del estado.

En un comunicado de la Casa Blanca, detalló que esta decisión revierte una denegación de la administración Biden, con el objetivo de promover la «dominancia energética» de Estados Unidos y reducir la dependencia de minerales esenciales para la seguridad nacional, la economía y la tecnología, que actualmente se importan de adversarios extranjeros.

Líderes en Alaska agradecen la medida

De la misma manera, señalaron que líderes de Alaska y representantes de la industria minera elogiaron la medida, destacándola como un impulso para la creación de empleos, la prosperidad regional y el fortalecimiento de las cadenas de suministro nacionales.

Al respecto, el gobernador Mike Dunleavy afirmó que la decisión «desatará oportunidades de desarrollo, creará nuevos empleos para los habitantes de Alaska y asegurará el acceso a minerales estratégicos».

Mientras que el senador Dan Sullivan agradeció a Trump por revertir la «atroz y anárquica denegación» de la administración anterior, señalando que el proyecto es crucial para la seguridad nacional y la reducción de la dependencia de China.

Por último, el director ejecutivo de la Asociación de Mineros de Alaska, Deantha Skibinski, y el director gerente de Ambler Metals, Kaleb Froehlich, coincidieron en que la aprobación del proyecto es un paso vital para la competitividad económica y la defensa de la nación.

