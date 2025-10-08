Ataque contra Daniel Noboa genera condena internacional

Quito.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y su caravana presidencial fueron atacados el martes 7 de octubre en la provincia de Cañar mientras se disponían a entregar obras a comunidades locales.

A través de las redes sociales, el gobierno de Ecuador calificó los hechos como «actos cobardes» que no detendrán el compromiso del mandatario de construir un país «más seguro, fuerte y unido».

Ni la violencia ni el miedo detendrán el trabajo de #ElNuevoEcuador. 🇪🇨 Durante su visita a Cañar, el presidente @DanielNoboaOk, junto a su caravana presidencial, fue objeto de ataques violentos mientras cumplía con su deber: entregar obras y llevar desarrollo a las comunidades.… pic.twitter.com/QNFeDpiMXF — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) October 8, 2025

Explicaron que el ataque, que las autoridades ecuatorianas describieron como «violento» y que, afirman, obedeció a «órdenes de radicalización», intentó impedir la entrega de infraestructura vital.

«Atacaron la integridad del presidente Daniel Noboa y la vida de civiles que se transportaban en la misma», señaló el gobierno, rechazando enérgicamente los actos de violencia.

Esta mañana en Cañar la caravana presidencial sufrió ataques violentos obedeciendo órdenes de radicalización. Intentaron impedir, por la fuerza, la entrega de obras destinadas a mejorar la vida de comunidades en esta provincia. Atacaron la integridad del presidente… pic.twitter.com/Mu4f82MgFU — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) October 8, 2025

Rechazaron los ataques

Por otro lado, las condenas al incidente no se hicieron esperar. La Cancillería de Costa Rica lamentó «profundamente el atentado» y rechazó «cualquier acto de violencia que atente contra la democracia y la paz en la región».

Lamentamos profundamente el atentado ocurrido hoy contra el Presidente Daniel Noboa de Ecuador, en la provincia de Cañar. Rechazamos cualquier acto de violencia que atente contra la democracia y la paz en la región.@Presidencia_Ec — Cancillería Costa Rica 🇨🇷 (@CRcancilleria) October 7, 2025

De la misma manera, la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de su cuenta en X, condenó «enérgicamente» el ataque y expresó su solidaridad con el presidente, el gobierno y el pueblo ecuatoriano.

Condeno enérgicamente el ataque de hoy contra la caravana del Presidente del Ecuador, @DanielNoboaOk. Expreso mi solidaridad con el Presidente, el Gobierno y el pueblo del Ecuador, quienes una vez más demuestran resiliencia frente a la violencia y la intolerancia. Estos actos… — SG_OEA_OAS (@SG_OEA_OAS) October 8, 2025

La OEA calificó estos hechos como «un atentado contra la democracia, la estabilidad y el espíritu de convivencia pacífica».

Por último, la República de Panamá también se pronunció en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que condenó los «actos de violencia» contra el presidente Noboa.

En este sentido, Panamá hizo un llamado al «respeto al orden constitucional» y a la resolución de las diferencias «de forma pacífica y dialogada», exhortando a la pronta recuperación del clima de paz y convivencia democrática en el país.

•Comunicado Oficial• Panamá condena ataque contra caravana presidencial en Ecuador y llama al respeto del orden democrático pic.twitter.com/X52bFShFG1 — Cancillería de Panamá (@CancilleriaPma) October 8, 2025

