jueves, octubre 9, 2025
Ataque contra Daniel Noboa genera condena internacional

INTERNACIONALES
Daniel Noboa, y su caravana presidencial fueron atacados el martes 7 de octubre en la provincia de Cañar mientras se disponían a entregar obras a comunidades locales.
Foto: Cortesía X @Presidencia_Ec
Maria Gabriela Perez

Quito.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y su caravana presidencial fueron atacados el martes 7 de octubre en la provincia de Cañar mientras se disponían a entregar obras a comunidades locales.

A través de las redes sociales, el gobierno de Ecuador calificó los hechos como «actos cobardes» que no detendrán el compromiso del mandatario de construir un país «más seguro, fuerte y unido».

Explicaron que el ataque, que las autoridades ecuatorianas describieron como «violento» y que, afirman, obedeció a «órdenes de radicalización», intentó impedir la entrega de infraestructura vital.

«Atacaron la integridad del presidente Daniel Noboa y la vida de civiles que se transportaban en la misma», señaló el gobierno, rechazando enérgicamente los actos de violencia.

Rechazaron los ataques

Por otro lado, las condenas al incidente no se hicieron esperar. La Cancillería de Costa Rica lamentó «profundamente el atentado» y rechazó «cualquier acto de violencia que atente contra la democracia y la paz en la región».

De la misma manera, la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de su cuenta en X, condenó «enérgicamente» el ataque y expresó su solidaridad con el presidente, el gobierno y el pueblo ecuatoriano.

La OEA calificó estos hechos como «un atentado contra la democracia, la estabilidad y el espíritu de convivencia pacífica».

Por último, la República de Panamá también se pronunció en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que condenó los «actos de violencia» contra el presidente Noboa.

En este sentido, Panamá hizo un llamado al «respeto al orden constitucional» y a la resolución de las diferencias «de forma pacífica y dialogada», exhortando a la pronta recuperación del clima de paz y convivencia democrática en el país.

