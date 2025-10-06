Charlotte, NC.- Cada historia tiene un rostro, una familia y una batalla distinta, pero todas comparten la misma meta: vencer al cáncer de mama. En diferentes lugares, cinco mujeres valientes enfrentan con determinación uno de los desafíos más duros de sus vidas, y hoy necesitan del apoyo de la comunidad para continuar su tratamiento.

Ana María Puche recibió un diagnóstico reciente de cáncer de mama. Tras una cirugía para remover un tumor, inició una nueva etapa de terapias que su seguro médico se negó a cubrir, alegando que su condición era preexistente. Ana María mantiene la fe y el optimismo, aunque los gastos médicos superan sus posibilidades. Las donaciones buscan cubrir los costos de su recuperación. Apoye aquí.

Desde 2021, Mónica Muzquiz, madre de dos hijas, enfrenta un cáncer de mama triple negativo, una forma agresiva que alcanzó su pulmón. Después de múltiples tratamientos, hoy busca acceder a una terapia inmunológica y vacunas de células dendríticas no cubiertas por su seguro. Su fortaleza inspira a quienes la rodean, y cada aporte representa una nueva oportunidad para ella. Colabore aquí.

Michelle Gonzales, madre de dos niños pequeños, enfrenta una recaída en etapa terminal, con metástasis en huesos e hígado. Lucha por extender su tiempo con sus hijos, Ares y Atlas, mientras su esposo James la acompaña en cada paso. Sin seguro de vida y con recursos agotados, su familia necesita ayuda para cubrir los tratamientos y el cuidado familiar. Ayude aquí.

En otro frente de batalla, Johana Ramírez fue diagnosticada con carcinoma ductal invasivo grado 2 en su mama izquierda. Requiere cirugía, quimioterapia y radioterapia, tratamientos costosos que superan su cobertura médica. Con la confianza puesta en Dios y en la solidaridad de su comunidad, busca apoyo económico para continuar su lucha. Colabore aquí.

Por último, María Pereira enfrenta su diagnóstico de cáncer de seno junto a su esposo, Óscar Gómez. Después de una cirugía y en plena quimioterapia, la pareja recibe el respaldo de amigos y allegados que recaudan fondos para aliviar los gastos y concentrarse en su recuperación. Apoye aquí.

Cinco mujeres, cinco historias reales de valentía, amor y esperanza. En cada enlace, una oportunidad de ayudar y de recordar que ninguna batalla se libra sola.

