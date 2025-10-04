Burke, NC.- El condado Burke inició la Semana de Prevención de Incendios 2025 con un llamado directo a la comunidad: conocer y reducir los riesgos que generan las baterías de iones de litio en los hogares. La campaña, que se desarrolla del 5 al 11 de octubre, lleva como lema “Carga hacia la seguridad contra incendios: baterías de litio-ion en tu hogar” y resalta prácticas seguras para comprar, cargar y reciclar estos dispositivos.

El jefe de bomberos Robert B. Obispo, de la Oficina del Mariscal de Bomberos del Condado Burke, informó que la mayoría de los aparatos electrónicos de uso cotidiano, como teléfonos, tabletas, herramientas eléctricas, cigarrillos electrónicos, auriculares y computadoras portátiles, funcionan con baterías de este tipo. Señaló que estas fuentes de energía resultan convenientes y potentes, pero al mismo tiempo representan un riesgo significativo si se usan de manera inadecuada o se dañan.

La campaña cuenta con el respaldo de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA), organización que impulsa la Semana de Prevención de Incendios desde hace más de un siglo. Juntos buscan generar conciencia sobre el uso responsable de baterías, que en caso de sobrecalentamiento pueden provocar incendios o explosiones.

La iniciativa propone tres ejes básicos: comprar, cargar y reciclar de forma segura. En materia de compras, la oficina recomienda adquirir productos que exhiban sellos de laboratorios de pruebas reconocidos, lo que garantiza el cumplimiento de estándares de seguridad. Muchos artículos en línea y en tiendas no cumplen con estas normas, lo que aumenta el peligro de incendios.

En cuanto a la carga, las autoridades recomiendan utilizar siempre los cables originales, seguir las instrucciones del fabricante y evitar superficies blandas como camas o sofás. Estos hábitos reducen el riesgo de incendios por acumulación de calor. También sugieren desconectar los dispositivos una vez que alcancen carga completa, ya que el exceso de energía puede deteriorar la batería y generar fallas graves.

El tercer aspecto se centra en el reciclaje responsable. El condado recuerda que las baterías de litio no deben desecharse en la basura común ni en contenedores de reciclaje tradicionales. Para desecharlas de manera segura, los residentes pueden acudir a centros especializados, accesibles a través de la red call2recycle.org.

La Semana de Prevención de Incendios busca, en definitiva, que cada hogar adopte rutinas seguras con la tecnología que utiliza a diario. La Oficina del Mariscal de Bomberos del Condado Burke invitó a los ciudadanos a informarse en fpw.org y burkenc.org/firemarshal para aplicar medidas simples que marcan la diferencia entre un uso seguro y un riesgo potencial.

