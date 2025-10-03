Charlotte, NC.- El cantante británico Louis Tomlinson confirmó su regreso a los escenarios con la gira mundial “¿Cómo llegamos aquí?”. La cita en Charlotte se fijó para el domingo 5 de julio de 2026 en el Spectrum Center, uno de los recintos más importantes de Carolina del Norte.

La expectativa entre los fanáticos ya comienza a crecer. La preventa de entradas se abrirá el jueves 9 de octubre de 2025, entre las 10:00 de la mañana y las 10:00 de la noche. El público general podrá adquirir los boletos desde el viernes 10 de octubre de 2025 a las 10:00 a.m. en la plataforma de Ticketmaster.

En entrevistas anteriores, Tomlinson explicó que este proyecto refleja un momento clave en su vida artística. “Me gusta la idea de finalmente encontrar mi camino y sentirme cómodo y seguro con lo que hago”, señaló en 2019. Sus seguidores destacan la energía que transmite en vivo y la conexión directa que mantiene con la audiencia, un sello que perfeccionó durante su paso por One Direction.

De Doncaster al estrellato mundial

Nacido en 1991 en Doncaster, Inglaterra, Tomlinson mostró interés por la actuación en su adolescencia. Su participación como Danny Zuko en una producción escolar de Grease lo motivó a probar suerte en la música. En 2010, decidió audicionar para The X Factor. Aunque no logró avanzar como solista, Simon Cowell lo integró a un grupo con otros cuatro concursantes: así nació One Direction.

La banda alcanzó fama mundial y se convirtió en fenómeno cultural con una base de seguidores que marcó a toda una generación. Entre giras multitudinarias, éxitos discográficos y récords en internet, el grupo decidió tomar una pausa en 2016.

Una carrera en solitario consolidada

Ese mismo año, Tomlinson inició su camino en solitario con Just Hold On, junto al DJ Steve Aoki. Luego colaboró con Bebe Rexha y Digital Farm Animals en Back to You. Entre 2017 y 2018 presentó sencillos de corte introspectivo como Just Like You y Miss You. También volvió a The X Factor, esta vez como jurado, guiando a Dalton Harris hasta la victoria.

En 2020 lanzó su álbum debut, Walls, acompañado de una gira que marcó su consolidación como solista. Su próximo tour promete recorrer su trayectoria musical y ofrecer un espectáculo cargado de energía, recuerdos y nuevas propuestas.

Finalmente las entradas para el concierto de Charlotte están disponibles en Ticketmaster.

