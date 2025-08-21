Waxhaw, NC.- Hay conciertos gratuitos en Waxhaw y Charlotte. Comenzando por la ciudad de Waxhaw, NC, tiene una serie de conciertos de verano para 2025 que puede disfrutar en familia.

Cada viernes del mes, hasta agosto, los conciertos se celebran en el centro de Waxhaw, bajo la Torre del Agua. Otro viernes del mes, los conciertos se celebrarán en el Parque del Centro. Ambos conciertos son de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. y la entrada es gratuita.

Música en el parque

En el parque del centro de Waxhaw, 301 Givens Street, Waxhaw, NC

22 de agosto: Especial Nocturno (Funk Alt Rock)

5th Street Live: Bandas en vivo y DJ en el centro de Charlotte todos los jueves

Si busca conciertos en el centro de Charlotte, 5th Street Live es una serie de conciertos gratuitos que se celebra todos los jueves, a partir de las 5:00 p.m., en el Truist Center Plaza, 214 N Tryon Street. Cuenta con bandas en vivo y DJs.

La serie continúa hasta septiembre de 2025.

Siga 5th Street Live en Facebook o Instagram para obtener actualizaciones.

