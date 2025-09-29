martes, septiembre 30, 2025
Trump ordena desplegar tropas federales en Portland

Foto: Cortesía X @USNationalGuard
Maria Gabriela Perez

Portland.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump,  anunció durante el fin de semana su decisión de instruir el despliegue de tropas en la ciudad de Portland, Oregón.

En sus redes sociales, detalló que la medida, tiene como objetivo salvaguardar la ciudad e instalaciones federales ante lo que describió como amenazas de grupos internos.

De la misma manera, explicó que la directriz fue emitida al Secretario de Guerra, Pete Hegseth, en respuesta a una solicitud de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

El propósito es «proporcionar todas las tropas necesarias para proteger Portland, devastada por la guerra, y cualquier instalación de ICE asediada de ataques de Antifa y otros terroristas nacionales».

Gobernadora de Oregón rechazó acción militar

Por su parte, la gobernadora de Oregón Tina Kotek, respondió enérgicamente, rechazando la justificación del presidente.

En un video publicado en sus redes sociales, afirmó «Portland no está devastada por la guerra. No hay insurrección. No existe ninguna amenaza a la seguridad nacional».

Es de destacar, que esta acción marca el cuarto envío de fuerzas federales que el presidente dispone a ciudades importantes, siguiendo acciones similares en Los Ángeles (California), Washington D.C. y Memphis (Tennessee).

