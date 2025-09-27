Bondi anuncia medidas drásticas para proteger al ICE y acelerar deportaciones

Washington.- La Fiscal General de los Estados Unidos, Pam Bondi, anunció una serie de medidas contundentes para combatir la «continua oleada de violencia perpetrada contra agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)».

En sus redes sociales, señaló que el Departamento de Justicia desplegará agentes federales para proteger las instalaciones de ICE y procesar a los responsables bajo cargos de terrorismo doméstico.

«El Departamento de Justicia no se quedará de brazos cruzados ante tal anarquía», declaró Bondi.

I have witnessed the continued onslaught of violence perpetrated against ICE officers across our country. The Department of Justice will not stand idly by in the face of such lawlessness. At my direction, I am deploying DOJ agents to ICE facilities—and wherever ICE comes under… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) September 27, 2025

En este sentido, enfatizó que «estoy desplegando agentes del Departamento de Justicia en las instalaciones del ICE para proteger a los agentes federales, proteger la propiedad federal y arrestar de inmediato a todas las personas involucradas en cualquier delito federal».

Ordenó a agencias federales expulsar a los migrantes indocumentados

De la misma manera, siguiendo una orden ejecutiva reciente del presidente Trump, la fiscal general ha instruido a las Fuerzas de Tarea Conjuntas contra el Terrorismo para que investiguen y desmantelen a individuos y grupos implicados en actos de violencia y obstrucción contra agentes federales.

«El Departamento de Justicia buscará los cargos más graves disponibles contra todos los participantes en estas bandas criminales, incluyendo delitos de conspiración, agresión, alteración del orden público y terrorismo», añadió.

Por último, Bondi ordenó al FBI, la DEA, la ATF y el Servicio de Alguaciles de EE. UU. (USMS) que aceleren sus esfuerzos, en conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional, para «localizar, aprehender, detener, procesar y expulsar a todos los inmigrantes indocumentados presentes en nuestro país».

«Aunque estos ataques constantes están diseñados para quebrantar nuestra voluntad, solo refuerzan nuestra determinación de completar el trabajo iniciado. El estado de derecho prevalecerá», concluyó.

