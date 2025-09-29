Chesterfield, SC.- La Oficina del Sheriff del Condado Chesterfield en Carolina del Sur, confirmó la detención de siete menores y cuatro adultos vinculados al tiroteo que provocó la muerte de un niño de 9 años en la comunidad de Pageland. El hecho ocurrió el 28 de septiembre y generó consternación en toda la región.

Los agentes respondieron a la llamada de emergencia que alertaba sobre disparos en un vecindario de Pageland. Al llegar al lugar, encontraron al menor gravemente herido. A pesar de los esfuerzos médicos, el niño perdió la vida, lo que impulsó una investigación inmediata y de gran alcance.

Con el apoyo del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Carolina del Sur (SLED), los investigadores lograron identificar a los posibles responsables. Durante varios operativos, las autoridades tomaron bajo custodia a once personas, incluidos los siete menores de edad. Aunque los cargos formales aún no se han dado a conocer, el sheriff Cambo Streater aseguró que cada sospechoso deberá responder por su participación en el hecho.

“Este caso ha afectado profundamente a nuestra comunidad”, afirmó Streater. “Nuestros investigadores han trabajado sin descanso para llevar a los responsables ante la justicia. Seguimos comprometidos a asegurar que cada individuo relacionado con este acto sin sentido rinda cuentas”.

La Oficina del Sheriff comunicó que la investigación continúa abierta y que, una vez definidas las acusaciones oficiales, compartirá la información con los ciudadanos de Chesterfield. Mientras tanto, pidió paciencia a la población y reiteró su compromiso con la transparencia del proceso.

Las autoridades también expresaron sus condolencias a la familia de la víctima y destacaron el apoyo de la comunidad durante la investigación. Residentes de la zona han mostrado solidaridad mediante vigilias, mensajes de apoyo y acompañamiento a los allegados del menor fallecido.

La línea de consejos de la Oficina del Sheriff permanece habilitada para recibir información adicional. Las autoridades recordaron que las llamadas pueden realizarse de manera anónima y que cualquier dato podría marcar la diferencia en la resolución del caso.

El trágico suceso no solo arrebató la vida de un niño, sino que también reavivó la preocupación sobre la violencia armada que afecta a comunidades pequeñas como Pageland, donde rara vez se registran hechos de esta magnitud.

