Warren, NC.- El FBI Charlotte confirmó que capturaron a peligrosos sospechosos luego que la tranquilidad de Norlina, en el condado Warren, se viera alterada el 6 de agosto de 2025 cuando varios disparos impactaron contra una vivienda ocupada en la 903 US Highway 1. Agentes del Sheriff del condado acudieron de inmediato y confirmaron que la casa había recibido múltiples impactos de bala mientras sus residentes permanecían dentro. Nadie resultó herido, pero el hecho encendió las alarmas de las autoridades locales y federales.

Minutos después del tiroteo, un detective del condado localizó un vehículo vinculado al ataque. El conductor se dio a la fuga, lo que desató una persecución que terminó cuando el automóvil chocó contra un coche patrulla. El sospechoso, identificado como Zacceus Harrington, de 20 años y residente de Norlina, fue arrestado. Los agentes recuperaron una pistola semiautomática con cargador extendido y otras evidencias relacionadas con el caso. Harrington enfrentó cargos por delitos graves, entre ellos huir en un vehículo motorizado y disparar contra una vivienda ocupada.

La investigación posterior permitió identificar a otros tres sospechosos vinculados con los disparos. Los fiscales los acusaron de descargar un arma de fuego en una vivienda ocupada, portar armas para atemorizar al público, causar daños a la propiedad y disparar dentro de los límites de la ciudad.

El 11 de septiembre de 2025, la Oficina del Sheriff Warren ejecutó tres órdenes de allanamiento y arresto con apoyo de la Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte, la Oficina del Sheriff del Condado Vance y la Fuerza de Tarea Safe Streets Raleigh/Durham del FBI. La operación, desarrollada bajo el marco de la “Operation Summer Heat”, culminó con tres arrestos y la confiscación de un rifle estilo AR junto con otras pruebas.

Los detenidos fueron identificados como Jahiem Johnson, de 20 años, residente de Norlina; Markavious Townes, de 20 años, originario de Henderson; y Elijah Williams-Harrison, de 21 años, de Warrenton. Los tres quedaron recluidos en la cárcel del condado Warren sin derecho a fianza.

El sheriff John Branche agradeció el trabajo conjunto de las agencias estatales y federales, y reconoció el esfuerzo de sus oficiales por la dedicación mostrada durante todo el proceso. Subrayó que la cooperación con el FBI resultó fundamental para capturar a individuos que representaban una amenaza significativa para la comunidad.

Con esta acción coordinada, las autoridades locales y federales cerraron un caso que generó gran preocupación en la región y reforzaron el compromiso de mantener la seguridad en Carolina del Norte.

