EE.UU. revoca la visa a Gustavo Petro tras declaraciones «incendiarias» en New York

EE.UU. revoca la visa a Gustavo Petro tras declaraciones
New York.- Departamento de Estado de los Estados Unidos revocó el visado del jefe de Estado de Colombia, Gustavo Petro, citando «acciones imprudentes e incendiarias» durante una manifestación en las calles de New York.

Así lo confirmaron en sus redes sociales en el que indicaron que “hoy, el presidente colombiano Gustavo Petro se ha manifestado en una calle de New York y ha instado a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia”.

“Revocaremos el visado de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias» destacó la publicación.

Es de mencionar que la medida se produce después de que el dignatario sudamericano instara públicamente a miembros del ejército estadounidense a desobedecer órdenes.

Medios de comunicación señalaron que Petro, estaba en New York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando se dirigió a una multitud congregada cerca de la sede de la ONU con las siguientes palabras: «Pido a todos los soldados del ejército de Estados Unidos que no apunten con sus armas a la gente. Desobedezcan las órdenes del (presidente Donald) Trump. ¡Obedezcan las órdenes de la humanidad!».

Petro criticó la revocación de la visa

Al llegar a Colombia, Petro utilizó sus redes sociales afirmando que «ya no tengo visa para viajar a EEUU. No me importa. No necesito Visa sino ESTA, porque no solo soy ciudadano colombiano sino ciudadano europeo, y en realidad me considero una persona libre en el mundo».

Concluyó su mensaje afirmando que «la humanidad debe ser libre en todo el mundo. Tenemos el derecho humano de vivir en el planeta. Soy libre y todo ser humano debe ser libre en la tierra».

