Lanzan estrategia nacional para desmantelar el terrorismo doméstico

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden de Seguridad Nacional (NSPM) que establece una estrategia integral para investigar, desarticular y desmantelar todas las fases de la violencia política organizada y el terrorismo doméstico en el país.

Así lo dio a conocer la Casa Blanca, en un comunicado, en el que detalló que la nueva directiva instruye a los Grupos de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo (JTTF) del FBI para que coordinen un enfoque nacional destinado a enjuiciar a entidades e individuos implicados en actos de violencia e intimidación que buscan suprimir actividades lícitas y obstruir el estado de derecho.

De la misma manera, precisaron que esta estrategia abordará todos los aspectos del problema, desde la radicalización y el reclutamiento hasta los mecanismos de financiamiento y los actos violentos finales.

President Donald J. Trump takes BOLD action, signing a powerful Memorandum to end organized political violence and domestic terrorism. A game-changing strategy to investigate, disrupt, and dismantle threats at every level. 🇺🇸 pic.twitter.com/Lwz2sDHbbk — The White House (@WhiteHouse) September 26, 2025

Exigen a la fiscal general procesar todos los delitos federales

Por otro lado, señalaron que el NSPM exige a la fiscal general que procese todos los delitos federales relacionados y emita una guía que priorice actos terroristas con motivación política, como campañas de doxing, swatting, disturbios y destrucción de la propiedad.

Ver más: Trump designa a Antifa como organización terrorista nacional

Adicionalmente, indicaron que el secretario del Tesoro deberá identificar e interrumpir las redes financieras que sostienen estas actividades, mientras que el IRS investigará a las entidades exentas de impuestos que puedan estar financiándolas.

Por último, la Casa Blanca señaló que esta medida responde a un alarmante incremento de la violencia política, que el gobierno considera parte de campañas sofisticadas y organizadas. Eventos recientes, como el asesinato del líder conservador Charlie Kirk, los intentos de magnicidio contra el Juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh y el propio Presidente Trump, junto con ataques a instalaciones de ICE, evidencian una amenaza creciente al orden público.

“La retórica que compara a estadounidenses maravillosos con los peores criminales del mundo es directamente responsable del terrorismo que vemos hoy. Mi administración encontrará a todos los que contribuyeron a esta atrocidad, incluyendo las organizaciones que la financian”, afirmó Trump.

Video: Orgullo y Tradición en la edición 35 del Festival Latino