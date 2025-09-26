Washington.- Las autoridades meteorológicas en Estados Unidos vigilan de cerca la rápida intensificación del huracán Humberto en el Atlántico Central, el cual se pronostica que alcanzará la categoría de huracán mayor en las próximas horas.

Hurricane #Humberto Advisory 8: Humberto Rapidly Strengthening Over the Central Atlantic. Expected to Become a Major Hurricane Later Today Or On Saturday. https://t.co/tW4KeGdBFb — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 26, 2025

A través de las redes sociales del Centro Nacional de Huracanes (NHC), indicó que también están en alerta por un nuevo sistema de baja presión muestra un alto potencial de desarrollo ciclónico cerca de las Bahamas.

Según el último aviso, Humberto está ganando fuerza de manera acelerada. Aunque su trayectoria principal se mantiene sobre aguas abiertas, sus efectos indirectos comenzarán a sentirse pronto.

En este sentido, se prevé que fuertes y peligrosas corrientes de resaca afecten las costas de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Puerto Rico a partir de este fin de semana.

Además, las autoridades emitieron un llamado urgente a los residentes y visitantes de estas islas para que finalicen todos los preparativos de seguridad. Es crucial evitar las playas y las actividades marítimas debido al alto riesgo que representará el oleaje.

#Humberto is forecast to become a major hurricane with rip current conditions likely to begin affecting USVI & Puerto Rico this weekend. Residents should finish preparations today and have various ways of receiving alerts. For the most recent updates, follow @NHC_Atlantic. https://t.co/pKyX8hjjNc — FEMA (@fema) September 26, 2025

En alerta por nuevo sistema de baja presión

Por otro lado, informaron adicionalmente, sobre un sistema de baja presión, designado como #94L, está mostrando signos de organización al sureste de las Bahamas y cerca del este de Cuba.

Detallaron que los pronósticos indican que este sistema experimentará un desarrollo gradual y es muy probable que se convierta en una depresión tropical durante los próximos días a medida que se desplaza sobre el centro y noroeste de las Bahamas.

2 pm EDT – A low pressure system #94L appears to be forming near eastern Cuba and the southeastern

Bahamas. Gradual development of this system is expected, and it will likely become a tropical

depression during the next day or so while it moves across the central and… pic.twitter.com/ibhtqUaq9n — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 26, 2025

Por último, recomendaron a toda la población en las áreas mencionadas mantenerse informada a través de fuentes oficiales y tener a mano diversas formas de recibir alertas de emergencia, como radios meteorológicas, aplicaciones móviles y notificaciones de las autoridades locales.

Para obtener la información más actualizada, incluyendo mapas de trayectoria y avisos vigentes, se recomienda visitar el sitio web del Centro Nacional de Huracanes: hurricanes.gov.

