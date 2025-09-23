miércoles, septiembre 24, 2025
Gabrielle se vuelve huracán de categoría 4, según el NHC

Gabrielle se Vuelve Huracán de Categoría 4, según el NHC
Maria Gabriela Perez

Washington.- El huracán Gabrielle se intensificó rápidamente a una poderosa tormenta de categoría 4 sobre el Atlántico central, lo que representa una amenaza de oleaje y corrientes peligrosas.

Así lo anunció el Centro Nacional de Huracanes (NHC) en sus redes sociales, en el que señaló que Gabrielle se desplaza al este-noreste en el Atlántico subtropical central. Se prevé que se acerque a las Azores como huracán en un par de días.

Detalló que las autoridades se encuentran en alerta en las costas de las Bermudas, así como también, en el noreste de Estados Unidos y Canadá.

Además, autoridades se mantienen en alerta en áreas como Carolina del Norte y Nueva Inglaterra, donde las playas podrían experimentar olas altas y resaca peligrosa en los próximos días.

Instan a la colectividad estar alerta

Por otro lado, en su reciente informe el NHC informó que Gabrielle presenta vientos máximos sostenidos de 140 millas por hora (225 km/h) y se desplaza hacia el nordeste a 13 millas por hora (21 km/h). Aunque su trayectoria lo mantiene alejado de la costa de EE. UU., su fuerza es suficiente para generar efectos costeros significativos. La tormenta se localiza a 300 millas al este-noreste de Bermudas y a 1,800 millas al oeste de las Azores.

Por último, medios de comunicación han señalado que  Gabrielle ha demostrado una intensificación notable, duplicando su fuerza en solo 24 horas, un hecho que lo convierte en el huracán de más rápido crecimiento en el Atlántico en 2025.

Las autoridades instan a los residentes de las zonas costeras a monitorear la situación y a tomar precauciones ante los riesgos marítimos.

