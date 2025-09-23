Gabrielle se vuelve huracán de categoría 4, según el NHC

Washington.- El huracán Gabrielle se intensificó rápidamente a una poderosa tormenta de categoría 4 sobre el Atlántico central, lo que representa una amenaza de oleaje y corrientes peligrosas.

Así lo anunció el Centro Nacional de Huracanes (NHC) en sus redes sociales, en el que señaló que Gabrielle se desplaza al este-noreste en el Atlántico subtropical central. Se prevé que se acerque a las Azores como huracán en un par de días.

Hurricane #Gabrielle Advisory 27A: Gabrielle Moving East-Northeastward in the Central Subtropical Atlantic. Expected to Move Near the Azores as a Hurricane in a Couple of Days. https://t.co/tW4KeGdBFb — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 23, 2025

Detalló que las autoridades se encuentran en alerta en las costas de las Bermudas, así como también, en el noreste de Estados Unidos y Canadá.

Además, autoridades se mantienen en alerta en áreas como Carolina del Norte y Nueva Inglaterra, donde las playas podrían experimentar olas altas y resaca peligrosa en los próximos días.

Ver más: Declaran estado de emergencia en New Jersey por huracán Erin

Instan a la colectividad estar alerta

Por otro lado, en su reciente informe el NHC informó que Gabrielle presenta vientos máximos sostenidos de 140 millas por hora (225 km/h) y se desplaza hacia el nordeste a 13 millas por hora (21 km/h). Aunque su trayectoria lo mantiene alejado de la costa de EE. UU., su fuerza es suficiente para generar efectos costeros significativos. La tormenta se localiza a 300 millas al este-noreste de Bermudas y a 1,800 millas al oeste de las Azores.

8 am EDT – There is high chance of a tropical depression forming over the central Atlantic later this week #93L and a medium chance of a tropical depression forming over the southwestern Atlantic in a few days #94L. For more information, visit https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/TEBXd4iqzE — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 23, 2025

Por último, medios de comunicación han señalado que Gabrielle ha demostrado una intensificación notable, duplicando su fuerza en solo 24 horas, un hecho que lo convierte en el huracán de más rápido crecimiento en el Atlántico en 2025.

Las autoridades instan a los residentes de las zonas costeras a monitorear la situación y a tomar precauciones ante los riesgos marítimos.

Video: Nuevas medidas de seguridad en transporte público de Charlotte