Charlotte, NC.- Dos hombres de Mississippi enfrentan cargos federales por usar moneda estadounidense falsificada para comprar relojes de lujo y otras joyas en una tienda minorista de Pineville, anunció Russ Ferguson, Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte. Robert Lewis Elliott III, de 36 años, y Devin Alonzo Elliott, de 30, de Okolona, ​​Mississippi, están acusados ​​de conspiración para falsificar obligaciones y de falsificar obligaciones. La acusación penal se presentó en agosto de 2025 y se hizo pública tras la comparecencia de los acusados ​​ante el tribunal.

Steven Gutierrez, agente especial interino a cargo del Servicio Secreto de los Estados Unidos, oficina de campo de Charlotte, y el jefe Michael Hudgins del Departamento de Policía de Pineville, se unen al fiscal federal Ferguson para hacer el anuncio.

Según las alegaciones de la acusación formal, en junio de 2025, R. Elliott y D. Elliott viajaron a Pineville, Carolina del Norte, para llevar a cabo un plan de defraudación en una joyería. La acusación alega que, el 26 de junio de 2025, los acusados ​​y otra persona entraron en la tienda y le dijeron a un empleado que querían comprar aproximadamente $300,000 en relojes y joyas de lujo. Los acusados ​​presuntamente dejaron un depósito en efectivo de $1,000 y acordaron regresar al día siguiente para finalizar la transacción.

La acusación formal alega además que el 27 de junio de 2025, los hombres regresaron a la tienda para completar la compra. R. Elliott entregó un fajo de billetes auténticos de $10,000 al empleado para que los contara. Después de que el empleado verificara el dinero con un contador electrónico y un detector de billetes falsos, R. Elliott presuntamente utilizó un truco de magia para intercambiar los billetes auténticos por un fajo de billetes falsos, antes de colocar estos últimos en la caja fuerte de la tienda. Luego recicló el mismo fajo de billetes auténticos, repitiendo el proceso hasta que todos los billetes falsos se guardaron en la caja fuerte.

La acusación formal alega que, después de que el empleado de la tienda terminó de contar el dinero, solicitó la identificación de R. Elliott para completar la venta. R. Elliott dijo que quería comprar más joyas y que necesitaba ir a su auto a buscar más efectivo y su identificación. Los acusados ​​salieron de la tienda y huyeron, llevándose los relojes y las joyas: un reloj Patek Phillipe de diamantes (90.000 dólares); un reloj Audemars Piguet (48.000 dólares); un reloj Cartier (25.000 dólares); cuatro relojes Rolex (76.300 dólares); una cadena de eslabones cubanos color rosa (32.000 dólares); un brazalete de oro (17.500 dólares); un brazalete tipo esclava (8.200 dólares); pendientes de diamantes (1.000 dólares); y pendientes de oro de 24 quilates (2.000 dólares).

Los acusados ​​fueron puestos en libertad bajo fianza. De ser declarados culpables, podrían enfrentar hasta cinco años de prisión por conspiración para falsificar obligaciones y 20 años de prisión por falsificar obligaciones. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

Los cargos contra los acusados ​​son meras acusaciones y se presume su inocencia a menos que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.

Al hacer el anuncio, el fiscal estadounidense Ferguson agradeció al Servicio Secreto de Estados Unidos y al Departamento de Policía de Pineville por su trabajo en la investigación.

