Charlotte, NC.- El mercado de la vivienda en el condado Mecklenburg mostró señales mixtas recientemente. Después de tres meses consecutivos en los que los precios se ubicaron por debajo de los niveles del año anterior, las cifras cambiaron de rumbo. El precio medio de venta subió un 5.9 % en comparación con agosto de 2024 y alcanzó los 466.000 dólares.

El repunte de precios coincidió con una disminución en el ritmo de ventas. Los registros oficiales de agosto indican que se cerraron 1.267 operaciones durante el mes, frente a las 1.369 del mismo período del año pasado, lo que representa una caída del 7.5 %. Sin embargo, las ventas pendientes marcaron un aumento del 12.4 %, al pasar de 1.245 a 1.400.

La actividad acumulada en lo que va de 2025 se mantuvo casi estable, con un incremento de apenas 0.2 % respecto al año pasado. Aunque el dinamismo general sigue contenido, los analistas ven en las ventas pendientes una señal de recuperación para los próximos meses.

En cuanto a la oferta, ingresaron al mercado 1.708 propiedades nuevas, un 5.3 % menos que las 1.804 del mismo mes de 2024. A pesar de esa caída, la cantidad total de viviendas disponibles creció un 30 % interanual, con 3.778 unidades activas en julio. Este aumento refleja un mayor inventario en relación con años anteriores.

El índice de oferta mensual se ubicó en 2.9 meses, tras caer 0.1 puntos respecto a julio. Aunque el promedio de la última década marca 1.7 meses, los especialistas señalan que aún falta equilibrio para considerar al mercado como saludable.

El precio medio en todo el condado subió un 4.7 % y alcanzó los 604.635 dólares. Aun con ese crecimiento, los compradores continúan negociando con fuerza. Las transacciones cerraron en un promedio del 96.2 % del precio original de venta, lo que significa una reducción cercana a 17.700 dólares en una vivienda de precio medio. El promedio histórico de diez años muestra un nivel más alto, con un 98.3 %.

En tiempos de mayor presión para el vendedor, las propiedades permanecen en el mercado más tiempo. Las viviendas tardaron 44 días en venderse, frente a los 31 días de agosto de 2024. Aunque la cifra mejoró frente a julio, cuando el promedio llegó a 51 días, todavía refleja un ritmo más lento que el del año pasado.

El mercado inmobiliario de Mecklenburg vive así una etapa de ajustes. Con precios que vuelven a crecer, mayor inventario y compradores más cautelosos, el escenario se mantiene cambiante y obliga a ambas partes a adaptarse a nuevas condiciones.

