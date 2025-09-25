Celebración de deportes de motor en Mooresville

Mooresville, NC.- El Salón de la Fama de las Carreras de Autos de Carolina del Norte, Visit Mooresville y la ciudad de Mooresville organizarán la Celebración de Deportes de Motor de Mooresville 2025 el martes 30 de septiembre de 2025, de 4:00 a 7:00 p. m., en Main Street en el centro de Mooresville.
Este es un evento gratuito.
Esta celebración del legado del automovilismo incluye una colección de autos clásicos, food trucks locales y entretenimiento. Reúnase en el corazón del centro para ver cómo las leyendas del automovilismo de 2025 se incorporan al Paseo de la Fama del Automovilismo de Carolina del Norte.
El festival incluye el «B3 Beer Garden», que presenta una variedad de cervecerías locales, cada una con sus mejores cervezas artesanales. Los asistentes tendrán la oportunidad de degustar una amplia gama de cervezas. El festival también cuenta con un impresionante elenco de bandas regionales y culmina con un espectáculo musical nacional. Puede ver más información aquí.