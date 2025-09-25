Celebración de deportes de motor en Mooresville

Mooresville, NC.- El Salón de la Fama de las Carreras de Autos de Carolina del Norte, Visit Mooresville y la ciudad de Mooresville organizarán la Celebración de Deportes de Motor de Mooresville 2025 el martes 30 de septiembre de 2025, de 4:00 a 7:00 p. m., en Main Street en el centro de Mooresville.

Este es un evento gratuito.

Esta celebración del legado del automovilismo incluye una colección de autos clásicos, food trucks locales y entretenimiento. Reúnase en el corazón del centro para ver cómo las leyendas del automovilismo de 2025 se incorporan al Paseo de la Fama del Automovilismo de Carolina del Norte.

