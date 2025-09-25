Accidente fatal en South Division

Charlotte, NC.- Los detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) están investigando un accidente automovilístico fatal en South Division.

Fatal crash investigation in the South Division. See full release: https://t.co/1oB7SkUJAA pic.twitter.com/Rh5lwib0Fc — CMPD News (@CMPD) September 24, 2025

El martes 23 de septiembre, aproximadamente a las 4:49 p. m., los agentes respondieron a un accidente automovilístico con heridos en la cuadra 8400 de Pineville-Matthews Rd. Al llegar, localizaron un Nissan Xterra y un Honda Civic dañados. El conductor del Nissan fue localizado en el lugar con heridas leves. El conductor del Honda, Kenneth Earle, de 26 años, fue localizado con lesiones que ponían en peligro su vida. El personal médico llegó y declaró a Earle fallecido.

Lee también: Medic recuerda a la comunidad la importancia de hábitos seguros en otoño

Detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves y del Grupo de Trabajo de DWI acudieron al lugar para realizar la investigación. Miembros del Equipo de Búsqueda en la Escena del Crimen (CSS) acudieron para procesar la escena y recolectar evidencia física. El Departamento de Bomberos de Charlotte y MEDIC también acudieron.

La investigación preliminar indica que Earle estaba conduciendo su Honda hacia el noreste por Pineville-Matthews Road cuando su vehículo se desvió hacia el carril izquierdo hacia el tráfico que venía en sentido contrario y chocó contra el frente del Nissan.

Los resultados de toxicología de Earle están pendientes.

Se ha notificado a los familiares más cercanos de Earle de su muerte.

La investigación de este accidente está activa y en curso. La Oficina de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Se solicita a cualquier persona que haya presenciado el accidente o tenga información sobre él que llame al Detective Kupfer al 704-432-2169, Ext. 1. También puede dejar información anónima contactando a Crime Stoppers al 704-334-1600 , utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o a través de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este accidente, consulte el informe: 20250923-1649-01.

Video: Conductor se pasa una luz roja yocasiona un accidente fatal