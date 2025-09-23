Regresa Touch-A-Truck

Charlotte, NC.- El Departamento de Residuos Sólidos y Reciclaje del Condado Mecklenburg organizará su evento anual Touch-a-Truck el sábado 27 de septiembre en el Centro de Reciclaje y Eliminación de Compost Central de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

Los niños (y los niños de corazón) tendrán la oportunidad de tocar y explorar vehículos de Solid Waste y otras organizaciones locales. ¡Los asistentes podrán ver tractores, excavadoras y otros vehículos grandes! La entrada es gratuita.

Durante este evento, también se ofrecerán visitas guiadas a las instalaciones y habrá puestos de comida. Este evento se realizará con lluvia o sol.

Detalles del evento

Residuos sólidos Otro evento especial

Instalación: Centro de reciclaje y disposición central de compost

Ubicación: Centro de Reciclaje y Eliminación de Compost Central 140 Valleydale Road Charlotte, NC 28214 Estados Unidos

sábado, 27 de septiembre de 2025

Llueva o truene