Regresa Touch-A-Truck

Imagen referencial
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- El Departamento de Residuos Sólidos y Reciclaje del Condado Mecklenburg organizará su evento anual Touch-a-Truck el sábado 27 de septiembre en el Centro de Reciclaje y Eliminación de Compost Central de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

Los niños (y los niños de corazón) tendrán la oportunidad de tocar y explorar vehículos de Solid Waste y otras organizaciones locales. ¡Los asistentes podrán ver tractores, excavadoras y otros vehículos grandes! La entrada es gratuita.

Durante este evento, también se ofrecerán visitas guiadas a las instalaciones y habrá puestos de comida. Este evento se realizará con lluvia o sol.  

Detalles del evento

730 Tyvola Road; Charlotte, NC 28217

