«Operación Sin Escape» en Georgia captura a 177 fugitivos

Georgia.- Un total de 177 personas que estaban fugitivas fueron arrestadas por los agentes de US Marshals del Distrito Norte de Georgia y el FBI de Atlanta.

Así lo dieron a conocer en un comunicado, en el que anunciaron los resultados de la «Operación Sin Escape», una iniciativa de seis semanas que culminó con la captura de 177 fugitivos en todo el estado de Georgia.

Detallaron que la operación, que se enfocó en crímenes violentos, fue un esfuerzo coordinado entre agencias federales, estatales y locales.

U.S. Marshals Service and FBI announced the results of Operation No Escape, a six-week surge of resources to track down fugitives across Georgia. #USMarshals https://t.co/MnWFAZ9vU6 pic.twitter.com/Ifh4yYspjS — U.S. Marshals Service (@USMarshalsHQ) September 22, 2025

Casi 30 fugitivos eran buscados por asesinato

De la misma manera, explicaron que de los 177 arrestados, 28 eran fugitivos buscados por asesinato, homicidio u homicidio involuntario.

Además, precisaron que 60 estaban acusados de agresión; y 8 de crímenes contra niños. Del total, 56 fueron capturados por equipos de arresto liderados por el Servicio de Alguaciles de EE.UU.

Por último, indicaron que la operación, diseñada para capturar a los criminales más peligrosos, tuvo capturas en varias áreas, incluyendo 106 en el área metropolitana de Atlanta y 11 en el aeropuerto de Hartsfield-Jackson (ATL).

Las autoridades destacaron que los fugitivos provenían de 58 jurisdicciones diferentes en Georgia.

