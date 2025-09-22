lunes, septiembre 22, 2025
Modified date:

«Operación Sin Escape» en Georgia captura a 177 fugitivos

ESTADOS UNIDOS
7
Foto: Cortesía X @USMarshalsHQ
Maria Gabriela Perez

Georgia.-  Un total de 177 personas que estaban fugitivas fueron arrestadas por los agentes de US Marshals del Distrito Norte de Georgia y el FBI de Atlanta.

Así lo dieron a conocer en un comunicado, en el que anunciaron los resultados de la «Operación Sin Escape», una iniciativa de seis semanas que culminó con la captura de 177 fugitivos en todo el estado de Georgia.

Detallaron que la operación, que se enfocó en crímenes violentos, fue un esfuerzo coordinado entre agencias federales, estatales y locales.

Casi 30 fugitivos eran buscados por asesinato

De la misma manera, explicaron que de los 177 arrestados, 28 eran fugitivos buscados por asesinato, homicidio u homicidio involuntario.

Ver más: Gobierno de Trump designa dos nuevos condados en la lucha contra las drogas

Además, precisaron que 60 estaban acusados de agresión; y 8 de crímenes contra niños. Del total, 56 fueron capturados por equipos de arresto liderados por el Servicio de Alguaciles de EE.UU.

Por último, indicaron que  la operación, diseñada para capturar a los criminales más peligrosos, tuvo capturas en varias áreas, incluyendo 106 en el área metropolitana de Atlanta y 11 en el aeropuerto de Hartsfield-Jackson (ATL).

Las autoridades destacaron que los fugitivos provenían de 58 jurisdicciones diferentes en Georgia.

Video: Hondureños en Charlotte exigen voto en el extranjero ante incertidumbre electoral

Artículos Relacionados

Maria Gabriela Perez
Maria Gabriela Perez
147,892FansMe gusta
20,070SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
36,200SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
10,169SuscriptoresSuscribirte
730 Tyvola Road; Charlotte, NC 28217

Copyright ©️ 2023, El Progreso Hispano Corp. All Rights Reserved.