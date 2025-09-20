Jurado condena a miembros del MS-13 en Maryland

Maryland.- Un jurado federal en Maryland declaró culpable a tres hombres, vinculados a la organización criminal transnacional “La Mara Salvatrucha”, comúnmente conocida como MS-13.

Así lo dio a conocer el Departamento de Justicia, en el que identificó a los detenidos como Wilson Arturo Constanza-Galdomez, Edis Omar Valenzuela-Rodriguez y Jonathan Pesquera-Puerto.

Precisaron que fueron acusados por conspiración para participar en una empresa de crimen organizado que incluyó asesinatos, intentos de asesinato y un asesinato en apoyo de crimen organizado.

De la misma manera, los fiscales del caso han destacado que los acusados eran miembros y asociados de una organización criminal transnacional que opera en el estado de Maryland y en todo el país. La evidencia presentada en el juicio demostró que los acusados, como miembros de la MS-13, estaban obligados a cometer actos de violencia para ascender en rango dentro de la pandilla. Una de las reglas principales de la MS-13 es que sus miembros deben atacar y matar a sus rivales, conocidos como “chavalas”, siempre que sea posible.

Three Members of MS-13 Convicted of Two Murders and Multiple Attempted Murders 🔗: https://t.co/HIfYugRuNI pic.twitter.com/VzKnHXWb2Y — Criminal Division (@DOJCrimDiv) September 19, 2025

Enfrentan cadena perpetua

Al respecto, el fiscal general Asistente interino, Matthew R. Galeotti, señaló que «en el transcurso de unos pocos meses, estos acusados, buscando ser promovidos dentro de las filas de la organización terrorista extranjera designada MS-13, sembraron el miedo en las calles de Baltimore cometiendo actos brutales y atroces, incluyendo el asesinato de dos mujeres jóvenes».

«Este veredicto demuestra el compromiso inquebrantable del Departamento de Justicia de procesar a los miembros de la MS-13 con todo el peso de la ley para erradicar a esta pandilla callejera transnacional», acotó.

Por último, indicaron que Constanza-Galdomez, Valenzuela-Rodriguez y Pesquera-Puerto enfrentan una pena mínima obligatoria de cadena perpetua. El caso forma parte de la Operación «Take Back America», una iniciativa nacional del Departamento de Justicia para combatir la inmigración ilegal, eliminar los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales, y proteger a las comunidades.

