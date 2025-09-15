Estados Unidos y China alcanzan un pacto sobre TikTok

Madrid- El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el representante de Comercio de EE.UU., Jamieson Greer anunciaron el lunes 15 de septiembre un acuerdo con respecto al futuro de TikTok en el país.

Así lo anunciaron en rueda de prensa desde Madrid, España, luego de un encuentro con funcionarios del gobierno Chino, en el que aseguraron que el acuerdo respeta los intereses de seguridad de la nación pero que también es «justo para la parte china», aunque se negaron a revelar los detalles.

“Tenemos un marco para un acuerdo sobre TikTok. Los dos líderes, el presidente Donald Trump y el presidente del partido, Xi, hablarán el viernes para completar el acuerdo», afirmó Bessent.

.@SecScottBessent: "We have a framework for a TikTok deal. The two leaders, @POTUS and Party Chair Xi, will speak on Friday to complete the deal." pic.twitter.com/uzZ3O0SKO1 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 15, 2025

Trump calificó de “muy bien” la reunión con China

Por otro lado, el presidente Donald Trump validó la noticia a través de su red social Truth Social. «¡La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos de América y China ha salido MUY BIEN!».

“Se llegó a un acuerdo sobre una cierta empresa que los jóvenes de nuestro país realmente querían salvar», destacó.

El mandatario también anticipó que las negociaciones «concluirán pronto» y que el próximo viernes sostendrá una llamada telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping, reforzando que la relación bilateral «sigue siendo muy fuerte».

“The big Trade Meeting in Europe between The United States of America, and China, has gone VERY WELL! It will be concluding shortly. A deal was also reached on a ‘certain’ company that young people in our Country very much wanted to save…” – President Donald J. Trump pic.twitter.com/EPLLGU5NhQ — The White House (@WhiteHouse) September 15, 2025

Es de mencionar, que medios de comunicación destacaron que las delegaciones de Washington y Pekín se habían reunido en Madrid para la cuarta ronda de diálogos.

Se conoció que las conversaciones abordaron temas espinosos como aranceles y controles de exportación, así como el futuro de TikTok, a solo dos días de la fecha límite para que su empresa matriz, ByteDance, la venda o la aplicación sea prohibida en Estados Unidos.

