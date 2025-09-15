martes, septiembre 16, 2025
Modified date:

Estados Unidos y China alcanzan un pacto sobre TikTok

Supremo da luz verde a la prohibición de TikTok en EE.UU.
Madrid- El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el representante de Comercio de EE.UU., Jamieson Greer anunciaron el lunes 15 de septiembre un acuerdo con respecto al futuro de TikTok en el país.

Así lo anunciaron en rueda de prensa desde Madrid, España, luego de un encuentro con funcionarios del gobierno Chino, en el que aseguraron que el acuerdo respeta los intereses de seguridad de la nación pero que también es «justo para la parte china», aunque se negaron a revelar los detalles.

“Tenemos un marco para un acuerdo sobre TikTok. Los dos líderes, el presidente Donald Trump y el presidente del partido, Xi, hablarán el viernes para completar el acuerdo», afirmó Bessent.

Trump calificó de “muy bien” la reunión con China

Por otro lado, el presidente Donald Trump validó la noticia a través de su red social Truth Social. «¡La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos de América y China ha salido MUY BIEN!».

“Se llegó a un acuerdo sobre una cierta empresa que los jóvenes de nuestro país realmente querían salvar», destacó.

El mandatario también anticipó que las negociaciones «concluirán pronto» y que el próximo viernes sostendrá una llamada telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping, reforzando que la relación bilateral «sigue siendo muy fuerte».

Es de mencionar, que medios de comunicación destacaron que las delegaciones de Washington y Pekín se habían reunido en Madrid para la cuarta ronda de diálogos.

Se conoció que las conversaciones abordaron temas espinosos como aranceles y controles de exportación, así como el futuro de TikTok, a solo dos días de la fecha límite para que su empresa matriz, ByteDance, la venda o la aplicación sea prohibida en Estados Unidos.

