Charlotte, NC.- Una persona resultó con heridas leves tras incendio intencional al noroeste de Charlotte, así lo concluyeron investigadores de Bomberos de Charlotte sobre el siniestro registrado el jueves 11 de septiembre en una vivienda del noroeste de la ciudad. El hecho ocurrió alrededor de las 12:30 p. m. en la cuadra 600 de Longacre Drive, dentro del vecindario de Catawba River Plantation.

Structure Fire Update: 600 block of Longacre Drive. Charlotte Fire investigators deemed the fire to be intentionally set. The fire did an estimated $11K in damages. One occupant was transported by @Medic911 with minor injuries. @RedCross was contacted to assist the family. pic.twitter.com/JE81JUcS2d — Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) September 11, 2025

Las unidades de emergencia respondieron rápidamente y lograron controlar las llamas en pocos minutos. Sin embargo, la zona del garaje resultó con daños importantes. El costo de las pérdidas materiales se estimó en aproximadamente 11.000 dólares, de acuerdo con el informe oficial.

En el interior de la vivienda se encontraba una persona que sufrió heridas leves. Paramédicos la trasladaron a un centro médico cercano para recibir atención, sin que se reportaran complicaciones mayores.

Más tarde, los investigadores confirmaron que el fuego no ocurrió de manera accidental, aunque hasta el cierre de la jornada no se habían anunciado cargos penales relacionados con el caso. El Departamento de Bomberos indicó que la investigación continúa abierta y que trabajan en coordinación con las autoridades competentes para determinar responsabilidades.

La Cruz Roja Americana intervino de inmediato y ofreció asistencia a los residentes de la casa afectada. La organización informó que mantiene el apoyo necesario para que la familia pueda sobrellevar la pérdida material y las dificultades temporales que enfrentan tras el siniestro.

El vecindario permaneció en calma tras la labor de los bomberos, quienes destacaron la rápida respuesta de las cuadrillas para evitar que las llamas se extendieran a otras estructuras cercanas. Vecinos de la zona expresaron preocupación por la confirmación de que se trató de un incendio intencional, mientras aguardan más información sobre el avance de las investigaciones.

