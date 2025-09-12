Charlotte, NC.- El Departamento de Salud Pública de Mecklenburg County está lanzando un desafío de acondicionamiento físico de 16 semanas en todo el condado llamado MeckMoves para fomentar la actividad física y una mejor salud que comienza con un evento gratuito de detección biométrica, MeckCheck, el 11 de octubre en McCrorey YMCA, 3801 Beatties Ford Road, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

“Nos entusiasma lanzar esta nueva iniciativa para mejorar la salud en nuestra comunidad a través de la actividad física”, afirmó la Dra. Kimberly Scott, subdirectora de salud para la población. “Sabemos que el ejercicio tiene múltiples beneficios para la salud física y mental, por lo que invitamos a nuestra comunidad a unirse a nosotros para lograr una mejor salud”.

MeckMoves es gratuito y está abierto a todas las personas mayores de 18 años del condado. Para participar, es necesario asistir al evento de evaluación de salud MeckCheck. Las evaluaciones incluirán altura, peso, circunferencia de la cintura, índice de masa corporal, presión arterial, hemoglobina A1C y colesterol total.

El evento también contará con estaciones interactivas y educativas emergentes con demostraciones prácticas de cocina, actividades de acondicionamiento físico y otros recursos de salud gratuitos y atractivos diseñados para ayudarle a aprender y a mantenerse en forma.

Además, la actividad física ofrece beneficios para la salud, incluido un menor riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer; una mejor salud física, como huesos y músculos más fuertes; y una mejor salud mental.

Finalmente, es importante destacar que las personas interesadas en obtener más información o unirse al desafío pueden registrarse en línea o llamar al 980-314-9675 o enviar un correo electrónico a CE@MeckNC.gov.