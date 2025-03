Brindarán atención de salud mental virtual gratuita a estudiantes

Raleigh, NC.- El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte anunció que los estudiantes del estado pronto tendrán acceso a atención de salud mental virtual de alta calidad a través de Hazel Health. Esta iniciativa, apoyada por una inversión de UnitedHealthcare, forma parte de una iniciativa más amplia anunciada el año pasado para brindar atención de salud mental virtual en las escuelas a hasta un millón de estudiantes en estados seleccionados de todo el país.

The North Carolina Department of Health and Human Services today announced students across North Carolina will soon have access to high-quality, virtual mental health care through Hazel Health. This initiative, supported through an investment by UnitedHealthcare, is part of a… pic.twitter.com/WDd0mAfGlg

