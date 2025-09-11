Charlotte, NC.- Andrew Marquis Jackson, de 32 años y residente de Charlotte, fue declarado culpable de una serie de robos a mano armada, anunció Russ Ferguson, Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte. Declararon culpable a Jackson de tres cargos de robo bajo la Ley Hobbs; tres cargos de conspiración para cometer un robo bajo la Ley Hobbs; dos cargos de posesión, portación y disparo de un arma de fuego para cometer un delito violento; y un cargo de posesión y portación de un arma de fuego para cometer un delito violento.

James C. Barnacle, Jr., agente especial a cargo del FBI en Carolina del Norte, y el jefe Johnny Jennings del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD), se unen al fiscal estadounidense Ferguson para hacer el anuncio.

Según la evidencia presentada en el juicio, el testimonio de testigos y los documentos presentados en el caso, Jackson y sus co-conspiradores, Joshuan Jon’tavious Blount y Messiah Lynn Blair, robaron al menos tres negocios en Charlotte a punta de pistola.

En primer lugar, los documentos judiciales muestran que el 24 de enero de 2023, los acusados ​​entraron en un Dunkin Donuts ubicado en Beatties Ford Road. Jackson se acercó al mostrador y exigió dinero de la caja registradora. Luego disparó al techo. Blair saltó por encima del mostrador y registró la trastienda en busca de dinero. Jackson apuntó a un empleado mientras sustraía dinero de las cajas registradoras. Blount era el conductor de la fuga.

En segundo lugar, el 27 de enero de 2023, Jackson entró en un 7-Eleven ubicado en Brookshire Blvd. Al entrar, Jackson disparó al techo con una pistola. Luego, apuntó con el arma a un empleado de la tienda, ordenándole que entregara todo el dinero de la caja registradora. Jackson tomó el dinero y salió corriendo de la tienda. Blount estaba dentro de la tienda fingiendo ser cliente durante el robo.

En tercer lugar, el 1 de febrero de 2023, Blount entró en la tienda Family Dollar ubicada en Beatties Ford Road para controlar la cantidad de personas presentes. Jackson y Blair entraron entonces a la tienda, armados con armas de fuego. Los hombres apuntaron con sus armas al empleado detrás del mostrador y le exigieron dinero de la caja registradora y la caja fuerte. Los ladrones procedieron a robar todo el efectivo de las cajas registradoras antes de huir del lugar.

Jackson se encuentra bajo custodia federal. Al momento de la sentencia, enfrenta hasta 20 años de prisión por cada cargo de robo y conspiración para cometer un robo, y una pena máxima de cadena perpetua por los cargos restantes, que incluyen posesión, portación y disparo de armas de fuego para contribuir a los robos. Su sentencia será determinada por el tribunal con base en las directrices consultivas de sentencia y otros factores legales. Debido a los cargos por los que fue condenado, Jackson deberá recibir una pena mínima obligatoria de 27 años de prisión. Aún no se ha fijado la fecha de la sentencia.

Al hacer el anuncio, el fiscal estadounidense Ferguson agradeció al FBI y al CMPD por su investigación del caso.

El fiscal federal adjunto David Kelly, de la Fiscalía federal en Charlotte, está procesando el caso.

