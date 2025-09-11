Iredell, NC.- Una parada de tráfico rutinaria en Scotts Creek Road terminó en un importante operativo antidrogas que derivó en la detención de dos personas y la incautación de metanfetamina lista para su distribución según confirmó el Sheriff de Iredell County.

El hecho ocurrió el domingo alrededor de las 3:30 p. m., cuando el oficial A. Jackson, de la Oficina del Sheriff del Condado Iredell, detuvo un vehículo Nissan Sentra. El conductor fue identificado como Loree Lee Hammons, de 59 años, y el pasajero como Matthew Charles Day, de 43, ambos residentes de Conover.

Lee también: Otro arresto por explotación infantil sacude al condado Iredell

Durante la revisión inicial, los agentes detectaron inconsistencias en las declaraciones de los ocupantes y un comportamiento que levantó sospechas. De inmediato solicitaron apoyo a los agentes Cinque y Epling, quienes llegaron al lugar.

Hammons y Day otorgaron consentimiento para registrar el automóvil. En la inspección, los oficiales hallaron parafernalia de drogas y una cantidad considerable de metanfetamina tanto en los individuos como dentro del vehículo. El conteo final arrojó 31 gramos de la sustancia, volumen suficiente para cumplir con los requisitos de un cargo de tráfico de drogas en Carolina del Norte.

Las autoridades trasladaron a los sospechosos al Centro de Detención del Condado Iredell. El magistrado Callejas fijó una fianza garantizada de 225.000 dólares para Hammons, mientras que Day, quien ya enfrentaba procesos legales previos y se encontraba en libertad bajo fianza, quedó recluido sin derecho a fianza.

Ambos detenidos enfrentan los siguientes cargos:

Tráfico de metanfetamina por posesión.

Tráfico de metanfetamina por transporte.

Mantenimiento de un vehículo para una sustancia controlada.

Múltiples cargos por posesión de parafernalia de drogas.

El sheriff Darren Campbell destacó la relevancia de la operación: “Este caso pone de relieve la importancia de una patrulla proactiva y de las investigaciones exhaustivas por parte de nuestros agentes. La metanfetamina sigue siendo una droga peligrosa que afecta a las comunidades de Carolina del Norte, y nuestra oficina sigue comprometida con responsabilizar a los traficantes”.

La Oficina del Sheriff recordó que este tipo de acciones forman parte de un esfuerzo constante para frenar el impacto del narcotráfico en la región. En los últimos meses, la zona ha registrado un incremento en decomisos de metanfetamina, lo que mantiene en alerta a las autoridades locales.

Video: Golpe duro sufrió el tráfico de drogas en Carolina del Norte