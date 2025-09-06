Otro arresto por explotación infantil sacude al condado Iredell

Iredell, NC.- La Oficina del Sheriff del Condado Iredell anunció un nuevo arresto por delitos relacionados con material de explotación infantil, el segundo en la misma semana. El caso surgió el 21 de febrero de 2025, cuando el sheriff Darren Campbell confirmó la recepción de un CyberTip del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC).

Ese reporte contenía 27 archivos sospechosos de abuso sexual infantil (CSAM). La investigación recayó de inmediato en el detective Lane, miembro de la Unidad de Víctimas Especiales, quien inició los procedimientos legales para acceder a la cuenta de Dropbox vinculada al sospechoso. La orden de registro permitió descubrir más material ilegal dentro de la plataforma.

Con esta evidencia inicial, Lane y su equipo realizaron análisis forenses en diversos dispositivos electrónicos y rastrearon la actividad digital del acusado. El proceso incluyó la revisión de pruebas digitales y el seguimiento de patrones de uso que fortalecieron el caso. Una vez recopilada y verificada la información, el detective obtuvo una orden de arresto contra Reeves por 10 cargos de explotación sexual en segundo grado de una menor, todos catalogados como delitos graves.

El 4 de septiembre, el ayudante Robbins, integrante de la Unidad de Servicio de Orden, localizó a Reeves y ejecutó la detención. Tras su captura, lo trasladó a la Unidad de Víctimas Especiales, donde enfrentó un interrogatorio a cargo del detective Lane. Durante esa entrevista, Reeves ofreció una confesión completa que reforzó aún más las acusaciones en su contra.

Posteriormente, Robbins lo transportó al Centro de Detención del Condado Iredell. Allí, el magistrado M. Nethken estableció un bono asegurado de 100.000 dólares. La medida garantizó que Reeves permanezca bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.

Las autoridades confirmaron que la investigación continúa abierta. Los detectives todavía revisan el material incautado y no descartan presentar cargos adicionales en los próximos días. El sheriff Campbell reiteró el compromiso de su oficina para proteger a los menores y destacó la importancia de la colaboración con organismos nacionales que vigilan los delitos en línea.

La comunidad de Iredell observa con atención este nuevo caso, que se suma a otro arresto reciente en circunstancias similares. El hecho reafirma la creciente preocupación sobre la circulación de contenido de abuso infantil en plataformas digitales y la necesidad de investigaciones exhaustivas para frenar este tipo de delitos.

