Bad Bunny lidera la lista de nominados a los Premios Billboard de la Música Latina

Miami.- El cantante puertorriqueño Bad Bunny batió un récord al encabezar la lista de finalistas para los Premios Billboard de la Música Latina 2025 con 27 menciones.

El anuncio lo realizaron en un comunicado, en el que detallaron que marca un hito en la historia de estos galardones, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes de la música a nivel global.

Indicaron que le siguen en la lista el grupo de música regional mexicana Fuerza Regida, con 15 nominaciones, y el artista urbano Rauw Alejandro, con 14.

De la misma manera, resaltaron que en la categoría femenina, la cantante colombiana Karol G destaca con 10 menciones, la misma cantidad que el emergente artista mexicano Tito Double P.

Los organizadores del evento destacaron además que Peso Pluma figura en la lista con nueve menciones.

Bad Bunny compite como Artista del Año

Por otro lado, anunciaron que Los Premios Billboard de la Música Latina, se transmitirán en vivo por la cadena Telemundo el 23 de octubre, reconocerán a los artistas más destacados en 49 categorías, que incluyen géneros como pop, tropical, ritmo latino y regional mexicano.

Detallaron que Bad Bunny compite en importantes categorías como Artista del Año y Compositor del Año, mientras que su álbum «Debí Tirar Más Fotos» es finalista en Álbum Latino del Año. Otros artistas con múltiples nominaciones son Netón Vega (ocho), Grupo Frontera (siete), Shakira (seis), Óscar Maydon y Romeo Santos (cinco cada uno).

Por último, resaltaron que los finalistas y ganadores de los premios se basan en el rendimiento comercial de sus producciones, incluyendo ventas, reproducciones en streaming, difusión radial y giras, datos que son analizados por Billboard y su socio Luminate. La ceremonia tendrá lugar en el James L. Knight Center de Miami y será transmitida a partir de las 8 p.m. ET.

