Vente Venezuela alerta por amenaza a María Corina Machado

Caracas.- El reconocido partido político de la oposición venezolana, Vente Venezuela emitió una alerta pública tras la reciente y desesperada amenaza de Diosdado Cabello a la líder opositora María Corina Machado.

En un comunicado publicado en las redes sociales, denunciaron que en una aparición pública, Cabello afirmó que si Estados Unidos intensifica la presión sobre el régimen, ellos «harán lo propio» con la dirigente.

En este sentido, para Vente Venezuela, esta declaración no es solo una amenaza, sino una confirmación de cómo opera el «sistema criminal» al que Cabello pertenece, hoy bajo la lupa por acusaciones de narcotráfico y terrorismo.

#ALERTA En una aparición pública y desesperada, Diosdado Cabello amenazó a @MariaCorinaYA y aseguró que si EE.UU los “aprieta”, ellos harán lo propio con la líder venezolana. El segundo del Cartel de los Soles confirma así cómo actúa el sistema criminal hoy perseguido por… pic.twitter.com/wT2BiVe3qW — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) September 4, 2025

Piden el apoyo internacional

De la misma manera, subrayaron que, a pesar de las afirmaciones del régimen de tener el respaldo del pueblo, la realidad es que los venezolanos sufren de hambre y apoyan a la coalición internacional que busca justicia y seguridad en la región.

Ver más: Trump lanza dura crítica a Venezuela por enviar criminales y drogas a EE.UU.

“Dicen tener el pueblo en armas, pero el pueblo está en hambre, acompañando a la coalición internacional liderada por EE.UU y la comunidad democrática internacional que aboga por justicia y por la seguridad de la región”, acotó.

En este sentido, el partido de la líder de la oposición venezolana hace un llamado urgente a la solidaridad internacional, pidiendo una acción inmediata y decidida contra un régimen que «amenaza y no escatima en sus acciones».

Por último, la organización advierte que el ataque no es exclusivo contra María Corina, sino que busca intimidar a todos los ciudadanos que luchan por la democracia en el país.

Video: 🔥🚒 Detrás de cada misión, hay más que valor