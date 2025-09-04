viernes, septiembre 5, 2025
Modified date:

¿Necesita ayuda con sus facturas? Hay asistencia disponible

NOTICIASCHARLOTTE & NC
60
¿Necesita ayuda con sus facturas? Hay asistencia disponible
Imagen referencial
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- La temperatura está bajando, pero los residentes aún podrían estar sufriendo las consecuencias de las elevadas facturas de refrigeración, y pronto llegarán las de calefacción. Los residentes del condado Mecklenburg que tengan dificultades para pagar sus facturas de energía pueden obtener ayuda a través del  Programa de Intervención en Crisis  (CIP).

Este programa, administrado por el condado, ayuda a los hogares de bajos ingresos con sus necesidades energéticas inmediatas, para que no tengan que elegir entre la refrigeración o la calefacción de sus hogares y otras necesidades básicas. El CIP acepta solicitudes de residentes durante todo el año o hasta que se agoten los fondos.

Lee también: Facturas de impuestos a la propiedad 2025 en Mecklenburg

El solicitante debe estar en una emergencia relacionada con calefacción o aire acondicionado, cumplir con los requisitos de ingresos y tener una notificación final o una factura de servicios públicos vencida. Los hogares deben cumplir con los siguientes criterios:  

  • Al menos un ciudadano estadounidense elegible o residente legal
  • Sea responsable de las facturas de energía
  • Ingresos iguales o inferiores al 150% del límite federal de pobreza  

Además de la solicitud, los solicitantes deberán proporcionar:

  • Identificación, como licencia de conducir, tarjeta de identificación estatal o pasaporte
  • factura de servicios públicos
  • Número de seguro social
  • Comprobante de ingresos

Para solicitar, visite  MeckNC.gov/ENERGY , llame al 704-336-3000 o visite:

Las subvenciones HOMES brindan apoyo adicional    

El programa Ayudando a los propietarios de viviendas de Mecklenburg con apoyo económico (HOMES) también está aceptando solicitudes para ayudar a los residentes a abordar los crecientes costos de las viviendas.  

Lee también: Ofrecen asistencia para evitar facturas de energía elevadas

HOMES ofrece subvenciones de asistencia económica de hasta $650 a propietarios de viviendas que califiquen en el condado Mecklenburg. Los residentes de la ciudad de Davidson pueden calificar para una subvención adicional de hasta $534. El programa HOMES acepta solicitudes desde ahora hasta el 21 de noviembre de 2025.  

Para obtener más información sobre el programa HOMES, visite MeckNC.gov/4HOMES , envíe un correo electrónico a 4Homes@MeckNC.gov o llame al 980-314-4663 . 

Video: Ayudas disponibles para pagar los recibos de electricidad y agua

Artículos Relacionados

Jacmibel Rosa
Jacmibel Rosa
146,947FansMe gusta
20,013SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
36,000SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
10,131SuscriptoresSuscribirte
730 Tyvola Road; Charlotte, NC 28217

Copyright ©️ 2023, El Progreso Hispano Corp. All Rights Reserved.