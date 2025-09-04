¿Necesita ayuda con sus facturas? Hay asistencia disponible

Charlotte, NC.- La temperatura está bajando, pero los residentes aún podrían estar sufriendo las consecuencias de las elevadas facturas de refrigeración, y pronto llegarán las de calefacción. Los residentes del condado Mecklenburg que tengan dificultades para pagar sus facturas de energía pueden obtener ayuda a través del Programa de Intervención en Crisis (CIP).

Este programa, administrado por el condado, ayuda a los hogares de bajos ingresos con sus necesidades energéticas inmediatas, para que no tengan que elegir entre la refrigeración o la calefacción de sus hogares y otras necesidades básicas. El CIP acepta solicitudes de residentes durante todo el año o hasta que se agoten los fondos.

El solicitante debe estar en una emergencia relacionada con calefacción o aire acondicionado, cumplir con los requisitos de ingresos y tener una notificación final o una factura de servicios públicos vencida. Los hogares deben cumplir con los siguientes criterios:

Al menos un ciudadano estadounidense elegible o residente legal

Sea responsable de las facturas de energía

Ingresos iguales o inferiores al 150% del límite federal de pobreza

Además de la solicitud, los solicitantes deberán proporcionar:

Identificación, como licencia de conducir, tarjeta de identificación estatal o pasaporte

factura de servicios públicos

Número de seguro social

Comprobante de ingresos

Para solicitar, visite MeckNC.gov/ENERGY , llame al 704-336-3000 o visite:

Las subvenciones HOMES brindan apoyo adicional

El programa Ayudando a los propietarios de viviendas de Mecklenburg con apoyo económico (HOMES) también está aceptando solicitudes para ayudar a los residentes a abordar los crecientes costos de las viviendas.

HOMES ofrece subvenciones de asistencia económica de hasta $650 a propietarios de viviendas que califiquen en el condado Mecklenburg. Los residentes de la ciudad de Davidson pueden calificar para una subvención adicional de hasta $534. El programa HOMES acepta solicitudes desde ahora hasta el 21 de noviembre de 2025.

Para obtener más información sobre el programa HOMES, visite MeckNC.gov/4HOMES , envíe un correo electrónico a 4Homes@MeckNC.gov o llame al 980-314-4663 .

