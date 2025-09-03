Southern Resonance Roots Festival el 7 de septiembre

Charlotte, NC.- Charlotte Blues Society presentará su primer Southern Resonance Roots Festival el domingo 7 de septiembre de 2025, de 12:00 p.m. a 7:30 p. m., en Heist Brewery and Barrel Arts, 1030 Woodward Avenue, Charlotte, Carolina del Norte.

Este es un festival GRATUITO que presenta a artistas de Carolina que interpretan muchos estilos de blues y música de raíces estadounidenses.

La música estará presente tanto en escenarios interiores como exteriores, con una sesión de blues abierta después del último acto.

El Southern Resonance Roots Festival también cuenta con un mercado artesanal. Se podrán comprar alimentos y bebidas.

¡Trae tus sillas de jardín y zapatos de baile!