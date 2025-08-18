lunes, agosto 18, 2025
¡Todo listo para el Festival Charlotte Tacos ‘N Taps!

¡Todo listo para el Festival Charlotte Tacos 'N Taps del 23 de agosto!
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- Charlotte Tacos ‘n Taps llegará a Symphony Park, 4400 Sharon Road, Charlotte, Carolina del Norte, el 23 de agosto de 2025, de 12:00 p.m. a 5:00 p. m.

Charlotte Tacos ‘n Taps es un festival de cerveza y tequila con degustación ilimitada , que también incluye algunos de los mejores tacos y comida mexicana de Charlotte, la mejor música para bailar de las bandas del área, margaritas, concursos y otras sorpresas. ¡Un festival de tacos al estilo NACHO!

Los asistentes disfrutarán de:

  • Vaso de recuerdo para una experiencia de degustación ilimitada con más de 60 cervezas artesanales, mezcales, margaritas, tequilas, además de vino y sidra. Todos los bares de tequila y mezcal.
  • El festival contará con más de 15 taquerías, taquerías y restaurantes mexicanos con más de 30 tipos diferentes de tacos. Cada puesto de tacos ofrecerá una amplia variedad de tacos y platillos de inspiración mexicana. Te garantizan que TODOS tendrán al menos una opción de taco por $3. La mayoría de los food trucks, taquerías y restaurantes aceptan boletos de tacos, pero también efectivo y tarjeta de crédito, así que no tendrá límite en su experiencia gastronómica. ¡Puede comer tacos o cualquier otra cosa del menú!

  • Barras de margaritas con más opciones.
  • Bandas de mariachis y tus bandas favoritas del área de Charlotte.
  • Grandes boutiques que ofrecen cervecería, joyas, salsas picantes y otros artículos.
  • Concurso de comer chiles picantes
  • Las actividades y juegos en el césped te mantendrán concentrado cuando no estés bebiendo.

Entradas (¡y descuento!)

  • Entrada general con bebida: $45, más cargos. Válido de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. Incluye vaso de recuerdo y degustación ilimitada.

  • Boleto VIP Super Súper Muy Muy Taco: $75, más cargos. Válido de 12:00 p. m. a 5:00 p. m. y ofrece una experiencia de degustación exclusiva. Cada invitado disfruta de todos los beneficios mencionados, incluyendo una hora adicional de degustación, 4 boletos para tacos, un vaso y un sombrero de recuerdo, entrada limitada, acceso a baños VIP y algunas sorpresas.
  • Boleto Solo Tacos: $25. Válido de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. Incluye cuatro boletos para degustación de tacos, pero no incluye degustación gratuita de bebidas. Disponible solo en el local.

