¡Todo listo para el Festival Charlotte Tacos ‘N Taps!

Charlotte, NC.- Charlotte Tacos ‘n Taps llegará a Symphony Park, 4400 Sharon Road, Charlotte, Carolina del Norte, el 23 de agosto de 2025, de 12:00 p.m. a 5:00 p. m.
Charlotte Tacos ‘n Taps es un festival de cerveza y tequila con degustación ilimitada , que también incluye algunos de los mejores tacos y comida mexicana de Charlotte, la mejor música para bailar de las bandas del área, margaritas, concursos y otras sorpresas. ¡Un festival de tacos al estilo NACHO!
Los asistentes disfrutarán de:
- Vaso de recuerdo para una experiencia de degustación ilimitada con más de 60 cervezas artesanales, mezcales, margaritas, tequilas, además de vino y sidra. Todos los bares de tequila y mezcal.
- El festival contará con más de 15 taquerías, taquerías y restaurantes mexicanos con más de 30 tipos diferentes de tacos. Cada puesto de tacos ofrecerá una amplia variedad de tacos y platillos de inspiración mexicana. Te garantizan que TODOS tendrán al menos una opción de taco por $3. La mayoría de los food trucks, taquerías y restaurantes aceptan boletos de tacos, pero también efectivo y tarjeta de crédito, así que no tendrá límite en su experiencia gastronómica. ¡Puede comer tacos o cualquier otra cosa del menú!
Lee también: Celebre el Día de la Madre comiendo tacos de carne
- Barras de margaritas con más opciones.
- Bandas de mariachis y tus bandas favoritas del área de Charlotte.
- Grandes boutiques que ofrecen cervecería, joyas, salsas picantes y otros artículos.
- Concurso de comer chiles picantes
- Las actividades y juegos en el césped te mantendrán concentrado cuando no estés bebiendo.
Entradas (¡y descuento!)
- Entrada general con bebida: $45, más cargos. Válido de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. Incluye vaso de recuerdo y degustación ilimitada.
Lee también: Celebre el Día de la Madre comiendo tacos de carne
- Boleto VIP Super Súper Muy Muy Taco: $75, más cargos. Válido de 12:00 p. m. a 5:00 p. m. y ofrece una experiencia de degustación exclusiva. Cada invitado disfruta de todos los beneficios mencionados, incluyendo una hora adicional de degustación, 4 boletos para tacos, un vaso y un sombrero de recuerdo, entrada limitada, acceso a baños VIP y algunas sorpresas.
- Boleto Solo Tacos: $25. Válido de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. Incluye cuatro boletos para degustación de tacos, pero no incluye degustación gratuita de bebidas. Disponible solo en el local.