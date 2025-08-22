viernes, agosto 22, 2025
Modified date:

Festival Matthews Alive Fin de semana del Día del Trabajo

ENTRETENIMIENTO
Festival Matthews Alive Fin de semana del Día del Trabajo
Cortesía: Festival Matthews Alive
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- El popular festival Matthews Alive regresa en 2025. Se celebrará en el Parque Stumptown, en la esquina de las calles John y Trade, en el centro histórico de Matthews, del viernes 29 de agosto al lunes 1 de septiembre de 2025.

Cortesía: Festival Matthews Alive

El festival anual, una tradición del fin de semana del Día del Trabajo en el área de Charlotte, está dedicado al apoyo de organizaciones locales sin fines de lucro a través de la música, las artes y la participación comunitaria.

El festival cuenta con tres escenarios de música en vivo, atracciones, juegos, las Pequeñas Tiendas (anteriormente el Pabellón de Artes y Oficios), vendedores de comida y bebida, una zona para niños y un desfile del Día del Trabajo.

La entrada es gratuita. Se requieren boletos para las atracciones mecánicas, juegos y atracciones inflables, y se pueden comprar en el lugar. Hay una pulsera de «todo lo que puedas montar» disponible los viernes a partir de las 4:00 p. m.

Horarios de Matthews Vivo

  • Viernes: de 6:00 p. m. a 10:00 p. m. (las atracciones abren a las 4:00 p. m., con una pulsera de “todo lo que puedas montar” por 25 dólares)

  • Sábado: de 10:00 a. m. a 10:00 p. m. (desfile a las 9:30 a. m.)

  • Domingo: de 1:00 p. m. a 10:00 p. m.

  • Lunes: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Desfile del Día del Trabajo

El Desfile Matthews Alive, que se celebrará el sábado 30 de agosto a las 9:30 a. m., seguirá una nueva ruta por el centro de la ciudad. Los participantes del desfile seguirán su parada habitual en Matthews-Mint Hill Road, girando a la izquierda en Trade Street. En lugar de seguir el trazado del festival, el desfile girará a la derecha en John Street y continuará hasta Covenant Church Road para el desembarque. Esta nueva ruta ofrece más espacio para los espectadores y una zona de descarga segura en una calle cerrada.

Pequeñas tiendas

Las Pequeñas Tiendas, anteriormente el Pabellón de Artes y Oficios, abren los sábados por la mañana y cierran todas las noches a las 7:30 p.m.

Conexión infantil

Habrá entretenimiento para niños en el escenario infantil y, alrededor del escenario, habrá mucha diversión, incluido un circuito móvil ninja y equipos de tamaño divertido.

Dentro

El Centro Comunitario Matthews ofrecerá música en vivo en el interior. Brad Bailey, Mike Ramsey y Cori Rose tocarán en el vestíbulo del teatro por las tardes. Los aficionados podrán escuchar a Thirsty Horses, Darren Deese y el Shelley Ruffin Trio en el escenario.

Las exhibiciones interiores regresan al Centro Comunitario Matthews, incluyendo la exposición de colchas, grupos de carpintería, demostraciones de artesanía con fibra, cestería y el equipo de robótica Tortugas Infinitas. El Gremio de Artistas de Matthews presentará su exhibición anual en el Centro de Arte.

Jacmibel Rosa
Jacmibel Rosa
