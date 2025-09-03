Investigan incendio que dejó dos fallecidos en Swink Street

Morganton, NC.- Varias agencias de seguridad y emergencia del estado de Carolina del Norte trabajan de forma conjunta para esclarecer las causas de un incendio en una vivienda de Swink Street que terminó con la muerte de dos personas durante el fin de semana.

El siniestro ocurrió el domingo por la noche y mantuvo en el lugar a la Oficina del Sheriff del Condado Burke, la Oficina Estatal de Investigación y la Oficina del Mariscal de Bomberos de Burke hasta altas horas de la madrugada. Los equipos confirmaron el hallazgo de dos víctimas fatales dentro de la residencia.

Las autoridades identificaron a una de las personas como Michael Curtis Hallyburton, de 63 años y residente de Morganton. El cuerpo de la segunda víctima fue trasladado para realizar una autopsia que permita confirmar la identidad. Los investigadores señalaron que darán a conocer el nombre una vez completados los procedimientos forenses.

El fuego movilizó a numerosas agencias de la región, que desplegaron recursos para atender la emergencia. Entre ellas participaron el Rescate de Bomberos de Chesterfield, el Departamento de Bomberos de Drexel, el Departamento de Bomberos de la Triple Comunidad, así como unidades del Condado Caldwell, del Condado Catawba Norte y del Condado Collettsville.

Además, intervinieron organismos estatales y federales como la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) y el Servicio de Mariscales de los Estados Unidos, que colaboran en la investigación junto con la Gestión de Emergencias del Condado Burke y servicios médicos de varias jurisdicciones.

La Oficina del Sheriff del Condado Burke informó que el caso sigue abierto y que se analizarán todas las evidencias recogidas en la escena. El comunicado oficial subraya que la prioridad se centra en determinar el origen del incendio y las circunstancias que rodearon la tragedia.

Las autoridades habilitaron una línea telefónica para recibir información de la comunidad. Cualquier persona con datos que puedan aportar al caso puede comunicarse al 828-764-9558.

Mientras los investigadores avanzan, los equipos de emergencia recordaron la importancia de mantener detectores de humo en funcionamiento y planes de evacuación familiar como medida preventiva frente a futuros incidentes. La comunidad de Morganton se mantiene a la espera de nuevas actualizaciones que aporten claridad sobre este trágico suceso.

