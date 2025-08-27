Sentenciada tras declaraciones de incendio provocado

Raleigh, NC.- El Comisionado de Seguros de Carolina del Norte, Mike Causey, anunció que conderaron a una mujer del condado Onslow a entre siete y doce años de prisión luego de un acuerdo de culpabilidad con los fiscales por numerosos cargos de incendio provocado y otros incendios ilegales.

El 22 de agosto, Chasity Dawn Keeter, de 37 años y residente de Ridgecrest Lane 1008, Jacksonville, recibió sentencia entre 84 y 149 meses de prisión tras declararse culpable de cinco cargos de incendio provocado en segundo grado, dos cargos de quema de propiedad personal y un cargo de crueldad animal por su participación en seis incendios en el condado de Onslow. Todos los cargos son delitos graves.

Además, a Keeter se le impuso una pena suspendida de 38 a 64 meses y cinco años de libertad condicional que deberá cumplir al final de su pena activa.

La División de Investigaciones Criminales del Departamento de Seguros comenzó a participar en este caso en febrero de 2023, a petición del Departamento de Policía de Jacksonville. La Oficina de Bomberos y Servicios de Emergencia de Jacksonville, la Oficina del Jefe de Bomberos del Condado Onslow y la Oficina del Sheriff del Condado Onslow colaboraron con la División de Investigaciones Criminales y la Policía de Jacksonville en la investigación de estos incendios.

Lisa Coltrain, fiscal de homicidios e incendios provocados de la Conferencia de Fiscales de Distrito de Carolina del Norte procesó el caso.

“Agradezco el arduo trabajo y la cooperación que todas estas agencias brindaron a nuestros agentes especiales”, dijo el Comisionado Causey. “Los incendios provocados son un delito grave que pone en peligro la vida y la propiedad”.

Keeter presentó una declaración de culpabilidad bajo la ley Alford por estos cargos. Esta declaración permite al acusado declararse culpable sin admitir su culpabilidad, reconociendo que las pruebas de la fiscalía probablemente sean suficientes para una condena.

