Raleigh,NC.- El próximo 8 de septiembre de 2025, Greenville se convertirá en el punto de encuentro para recordar la importancia de la atención en salud mental y el acceso a los servicios de emergencia. El REAL Crisis Center abrirá sus puertas para conmemorar el Día 988 y celebrar el segundo aniversario del servicio nacional de Lengua de Señas Americana (ASL) 988, un hito en la inclusión y en la atención para las personas sordas o con problemas de audición.

El Día 988 nació con el objetivo de visibilizar la labor de la Suicide & Crisis Lifeline, la línea de emergencia que conecta a más de 200 centros estatales y locales en todo Estados Unidos. A través de este servicio, cualquier persona puede recibir asesoría en momentos de crisis, ya sea por depresión, ansiedad, conflictos familiares o la necesidad de hablar con alguien que brinde apoyo inmediato.

En 2023, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, a través de la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental (SAMSHA), introdujo una innovación clave: la función de videollamadas directas en ASL al 988. Desde entonces, usuarios sordos pueden comunicarse de manera fluida con consejeros capacitados, lo que fortalece la accesibilidad y amplía la red de apoyo.

Durante la ceremonia, los asistentes tendrán la oportunidad de presenciar una demostración en vivo del servicio en ASL. Además, intérpretes de lengua de señas estarán presentes para garantizar la participación inclusiva de toda la comunidad.

Datos importantes

QUÉ: Día 988 y segundo aniversario del servicio de ASL para la línea de vida en casos de suicidio y crisis 988

QUIÉN:

Kelly Crosbie, Directora de la División de Salud Mental, Discapacidades del Desarrollo y Servicios por Uso de Sustancias, NCDHHS

Dara Baril, Líder del Programa para Personas Sordas y con Problemas de Audición, División de Salud Mental, Discapacidades del Desarrollo y Servicios por Uso de Sustancias, NCDHHS

Tracy Kennedy, Directora Ejecutiva, REAL Crisis Center

Deylanis Henderson, hablando sobre su experiencia vivida con la atención de salud mental

CUÁNDO: 8 de septiembre de 2025,

10:30 a.m. – 11:00 a.m.

DÓNDE: REAL Crisis Center

1310 East Arlington Blvd.

Greenville, Carolina del Norte 27858

Video: Prevención del suicidio Una madre cuenta su caso