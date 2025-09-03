Charlotte, NC.- Charlotte se prepara para celebrar la Independencia de Honduras con un evento gratuito el sábado 6 de septiembre de 2025 a las 4:00 de la tarde en el Centro Comunitario Camino, ubicado en 208 Stetson Drive. La conmemoración llega a su undécimo año bajo la dirección de Leyla Morel, líder de la organización Líderes Hondureños en Charlotte (LHC). La actividad contará con el respaldo de la Ciudad de Charlotte, Fiestas Patrias, El Futuro es Latino, y una amplia red de aliados comunitarios y patrocinadores.

El Comité de Fiestas Patrias y Tradiciones de Charlotte (CFPTC) coordina la jornada, que marcará los 204 años de independencia de Honduras. La bandera azul y blanca con cinco estrellas ondeará como símbolo de orgullo en una cita que reunirá a familias hondureñas y a la comunidad latina en general.

Lee también: Deportan a 177 migrantes venezolanos de Guantánamo a Honduras

La celebración se sostiene gracias a un diverso grupo de patrocinadores. Entre ellos destacan Culture Blocks, la Fundación de las Carolinas, el Infusion Fund, la Federación Hispana, Telemundo Charlotte, la corporación de productos El Ideal, Enrique Álzate Realty, la cadena de supermercados Compare Foods, el centro de pensamiento Iniciativa Libre, el propio Centro Comunitario Camino, la organización financiera Prospera, la empresa de publicidad Hello Signs, la agencia de marketing digital Guaripete Solutions, Maral Media Productions y Creative Share Group.

El programa busca resaltar la riqueza cultural de Honduras mediante presentaciones artísticas, gastronomía y actividades para toda la familia. La organización destaca el valor de estas iniciativas como una manera de fortalecer la identidad de la comunidad inmigrante y crear puentes de integración en Charlotte.

El CFPTC, con estatus legal como organización sin fines de lucro 501(c)(3), mantiene un compromiso sólido con la preservación cultural. Desde su fundación en 2015, ha organizado la conmemoración de fechas patrias de todos los países hispanohablantes, España y Estados Unidos. Además, ha impulsado eventos integrales como Afrolatinos-Mes de la Herencia Negra, el Día del Idioma Español, el Mes de la Herencia Hispana y el Encuentro Anual de Profesores de Español.

Lee también: DHS anunció la culminación del TPS para Nicaragua y Honduras

En once años, Fiestas Patrias ha realizado más de 300 actos culturales, incluidos el Día de los Reyes Magos y el Día de las Velitas, reafirmando su papel como un espacio de encuentro y celebración para la comunidad latina en Carolina del Norte.

Video: Hondureños en Charlotte realizan #planton pacífico frente al Consulado de Honduras