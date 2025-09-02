El mercado laboral de EE.UU. con empleos para los trabajadores estadounidenses

Washington.- La secretaria de Seguridad Nacional (DHS) Kristi Noem anunció un logro importante para la fuerza laboral de Estados Unidos, celebrando la incorporación de 2.5 millones de trabajadores estadounidenses desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo.

Estas declaraciones las emitió tras celebrar el Día del Trabajo, en el que detalló que los datos de su administración indican que el 100% de los nuevos empleos se han destinado a ciudadanos estadounidenses, un marcado contraste con el 88% de los trabajos creados bajo la administración de Biden, que fueron para trabajadores nacidos en el extranjero.

“Este Día del Trabajo, Estados Unidos vuelve a trabajar para los estadounidenses”, declaró la secretaria Noem.

De la misma manera, Noem, afirmó que “el presidente Trump y yo estamos poniendo al trabajador estadounidense en PRIMER lugar”.

Destaca el crecimiento del empleo

Por otro lado, en el comunicado del DHS, señala además el crecimiento del empleo, el país ha visto una disminución estimada de aproximadamente 1.6 millones de extranjeros ilegales.

Según la secretaria Noem, esto ha generado un ahorro de $13.2 mil millones para los contribuyentes sin afectar servicios clave como la seguridad fronteriza o la seguridad nacional.

“Nuestra economía sigue creciendo porque es más seguro hacer negocios aquí”, agregó la secretaria Noem.

Por último, afirmó que “hemos puesto fin a la cultura de despilfarro y fraude que antes existía. Ahora, cada dólar se utiliza para proteger a nuestros ciudadanos y fortalecer nuestra economía”.

