Kennedy y el gobernador Abbott impulsan la salud rural en Texas

Texas.- El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy, Jr., conjuntamente con el gobernador Greg Abbott celebraron la aprobación de una legislación clave diseñada para mejorar la salud en todo el estado, especialmente en las zonas rurales.

Durante una conferencia de prensa en el Capitolio del Estado de Texas, el secretario Kennedy y el gobernador Abbott firmaron simbólicamente varias leyes bajo el paraguas de la iniciativa «Make Texas Healthy Again».

Al respecto, el gobernador Abbott afirmó que la nueva legislación «pone a Texas en el camino hacia una mejor salud».

Asimismo, añadió que «los dólares de los contribuyentes ya no se utilizarán para financiar problemas de salud crónicos».

Firmaron diversos proyectos

En un comunicado del Departamento de Salud y Servicios Humanos detalló que entre los proyectos de ley firmados se encuentran:

SB 25, la Ley «Make Texas Healthy Again»: Esta ley promueve la vida saludable al exigir una mayor transparencia en el etiquetado de alimentos, incorporar educación nutricional en el plan de estudios K-12 y en la formación de profesionales de la salud, y hacer obligatoria la actividad física diaria para estudiantes de Kínder a octavo grado.

SB 314: Prohíbe que las escuelas que participan en los programas nacionales de almuerzo y desayuno escolar sirvan alimentos con ciertos aditivos.

SB 379: Restringe el uso de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para comprar bebidas azucaradas y dulces.

Por su parte, el secretario Kennedy elogió el «gran y hermoso proyecto de ley» del presidente Trump, que incluye una disposición que destina $50 mil millones del Fondo de Transformación de la Salud Rural para fortalecer los hospitales rurales en todo el país.

