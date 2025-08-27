Monroe, NC.- La Oficina del Sheriff de Union County, en coordinación con la Oficina de Investigación del Estado de NC, desarrolló en los últimos meses una operación encubierta para detectar y detener a depredadores en línea. Como resultado de esta investigación, las autoridades arrestaron a Jackson Henderson, residente de Lexington, Carolina del Norte, tras descubrir su participación en actividades delictivas contra menores.

El caso comenzó cuando Henderson sostuvo conversaciones con un agente encubierto que se hacía pasar por una adolescente de 14 años. Durante el intercambio, el sospechoso organizó un encuentro con la supuesta menor con el fin de mantener relaciones sexuales. El 25 de julio de 2025, oficiales de Union County, junto con agentes estatales, arrestaron a Henderson en su residencia de Lexington. Ese mismo día lo trasladaron al Centro de Detención de Union County, donde enfrentó cargos por solicitar a un menor a través de medios electrónicos.

Tras presentarse ante un juez, Henderson recibió una fianza garantizada. Posteriormente cumplió con las condiciones establecidas y recuperó su libertad mientras continuaba la investigación.

Los agentes estatales revisaron de manera detallada su actividad en línea y localizaron evidencia que lo vinculaba con la distribución y recepción de material de abuso sexual infantil. El hallazgo condujo a diez cargos adicionales por Explotación Sexual de un Menor en segundo grado, presentados por la Oficina de Investigación del Estado. Ante estas nuevas acusaciones, las autoridades arrestaron nuevamente a Henderson, esta vez en Davidson County.

El sheriff Eddie Cathey destacó la importancia de la operación y reafirmó el compromiso de su oficina en la protección de los menores. “La Oficina del Sheriff de Union County seguirá firme en la identificación y aprehensión de los depredadores en línea que intentan dañar a nuestros hijos. Estas investigaciones requieren tiempo, recursos y alianzas sólidas, pero la seguridad de los niños siempre será nuestra máxima prioridad”, expresó.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si existen más víctimas vinculadas al caso. Al mismo tiempo, reforzaron el llamado a los padres y cuidadores para que supervisen el uso de internet por parte de los menores y denuncien cualquier actividad sospechosa que ponga en riesgo a los jóvenes de la comunidad.

Video: Depredadores Online